VIDEO | Liisa Pakosta: Eesti 200 pole arutanud MTÜ Slava Ukraini juhtumit, revisjoni algatamine on eeskujulik käitumine

Pakosta ütles, et pole juhtumiga kursis ja tegeleb ainult koalitsioonikõneluste punktide ettevalmistamisega. Kas partei on seda teemat arutanud, kuigi ta pole Eesti 200 liige, ent kandideeris erakonna nimekirjas? „Mina olen aru saanud, et Johanna-Maria Lehtme on ise see, kes on alustanud revisjoni. Küsimus on mingi teise partneri suhtes Ukrainas ja loomulikult iga MTÜ lahendab sellised küsimused ise ära. Erakond ei ole seda arutanud,“ ütles Pakosta.

Tema hinnangul ei heida see juhtum varju Eesti 200-le. „Selle info põhjal, mis on praegu meedias ilmunud, oskan öelda, et iga MTÜ, kes leiab, et tema partneri suhtes, kellele ta raha annetab või mingeid asju, kui selles suhtes on väikegi küsimus ja kui see MTÜ ise alustab selles suhtes revisjoni, siis see on täiesti eeskujulik käitumine. Loomulikult on sõjaolukord, seal käivad lahingud ja MTÜ Slava Ukraini on toimetanud kõige raskemates lahingupiirkondades,“ sõnas Pakosta.