MTÜ Slava Ukraini nõukogu pole Lehtme tööga rahul: organisatsioon vajab professionaalsemat juhtimist ja selgemaid protsesse

„Peab aru saama, et organisatsioon löödi sõjaseisukorras ja õhinapõhiselt. Johanna on ennastsalgavalt terve aasta jooksul korraga tegelenud nii annetuste kaasamise, projektide vedamise kui ka kohapeal abi jagamisega. Töö on olnud intensiivne ja nii mitmedki kaasa löönud inimesed on pärast mõnda kuud organisatsioonist lahkunud,“ märkis MTÜ nõuandva kogu kõneisik Kristo Tohver. „Sõja algusest on olnud Slava kreedo abivajajate kiire aitamine. Tänaseks on organisatsioon ja annetuste mahud kasvanud ning kasvama peab ka organisatsiooni professionaalsus – kuidas valitakse projekte ja kuidas ja kellega abi kohale toimetatakse, kuidas toimub kontroll ja aruandlus, ehk siis organisatsioon vajab professionaalsemat juhtimist ja selgemaid protsesse. Sõda kestab endiselt ja oluline, et abi andmine ei peatuks.“