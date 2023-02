PANDEEMIA | Miks tegeletakse „tipu mahavõtmisega“, kui statistikas on kriisi lahendamiseks vastused kirjas

Vaimse tervise probleemid toovad esile seda, et inimene pole üksnes füüsiline keha – depressioon, stress, ärevus, uneprobleemid, kõik need annavad märku, et inimene on oma loomulikust seisundist kõrvale kaldunud. See tähendab, et igapäevases elus tehakse valikuid, mis ei toeta inimese tervist ega heaolu. Statistika näitab, et aina enam tegeletakse elustiilist tulenevate haiguste raviga ja see ei ole jätkusuutlik. Praegu kulub haigekassa eelarvest ligi 80 protsenti elustiilist tulenevate haiguste raviks. Taolise strateegia jätkudes on välja arvutatud, et haigekassa eelarves on paari aasta pärast 256 miljoni euro suurune auk! Me liigume kriisist pandeemia suunas!