Põhja-Korea lõpetas aasta raketikatsetusega

Kokku on Põhja-Korea tänavu läbi viinud rekordilised 37 raketikatsetust, mille raames on välja tulistatud umbes 70 raketti. Sealhulgas on väidetavalt katsetatud mandritevahelist ballistilist raketti Hwaseong-17, mis on teoreetiliselt võimeline andma tuumalöögi mandri-USAle.