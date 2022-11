Kim Jong-un: Põhja-Korea ehitab üles maailma tugevaima armee

Põhja-Korea tuumaprogrammi „lõplik eesmärk“ on omada 21. sajandil „enneolematut absoluutset jõudu“, ütles Põhja-Korea valitseja laupäeval, teatas riiklik uudisteagentuur KCNA täna, vahendab CNN.

18. novembril katsetas Põhja-Korea enda väitel uut tüüpi mandritevahelist ballistilist raketti Hwaseong-17, mis on teoreetiliselt võimeline andma tuumalöögi mandri-USAle.

Ta lisas, et uue mandritevahelise ballistilise raketi väljatöötamisega on Põhja-Korea maailmale näidanud „meie riigi enesekindlat ja igavesti võidukat tulevikku.“ See võidukas tulevik olevat tema sõnul maailma tugevaima armee ülesehitamine.