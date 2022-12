FAKTIKONTROLL | Kas Lätis ärakeelatud Dožd tegeles tõesti Vene armee toetamisega?

1. Kas Dožd organiseeris projekti Vene armee ja Ukrainas võitlevate Vene sõdurite toetuseks?

Doždi otse-eetris ütles saatejuht Aleksei Korostelev järgmised sõnad: „Kui teil on infot või tõendeid selle kohta, kuidas mobilisatsioon toimub ja millised on mobiliseeritute tingimused rindel, olete ise rindel ja tahate Vene armee probleemidest rääkida, siis saatke meile kiri aadressil army@tvrain.ru või kirjutage meile Telegrami boti kaudu, me vastame peaaegu kõigile. Ja paljud meilitsi või Telegrami kaudu saadetud lugudest avaldatakse. Ja me loodame, et paljusid mobiliseerituid suudetakse aidata, sealhulgas meie poolt, näiteks varustusega ja elementaarsete mugavustega, kuna avaldatud ja sugulaste räägitud lood on ausalt öeldes hirmsad.“