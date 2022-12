VIDEO | Miks näitasite Krimmi Venemaa osana? Doždi ajakirjaniku vastus Delfile jätab küsimusi õhku

Lätis eksiilis olev Vene sõltumatu telekanal Dožd jäi ka seal litsentsita, kuna panid toime rea rikkumisi, muuhulgas kujutasid Krimmi kaardil taas Venemaa osana. Olgugi, et oktoobris andis Doždi ajakirjanik Anna Mongait intervjuus Delfile mõista, et Krimmi nõuet on varem jälgitud vaid Venemaa regulatsioonide täitmiseks.