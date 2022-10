VIDEO | Kaja Kallas: Belitšev ja Aas teavad väga hästi PPA-d kui organisatsiooni ja selle väljakutseid

Siseminister ütles täna Delfile, et Kallasel pole mõtet Belitševi ja Aasaga kohtuda, sest see näitab usaldamatust ministeeriumi suhtes.

Kas teil on mõtet kohtuda Egert Belitševi ja Krista Aasaga olukorras, kus siseminister on öelnud, et ta võib nad laualt maha võtta, kui Veiko Kommusaart heaks ei kiideta?

Vähemalt teavad nad väga hästi PPA-d kui organisatsiooni ja PPA väljakutseid. Hindamaks mis iganes kandidaati siseminister toob, on nendega ka kohtumine olnud.

Kuidas hindate siseministeeriumi ja siseministri hakkamasaamist juhiprotsessi vedamisega?

Eks tema veab seda nii, nagu ta veab. Hea tava on, et koalitsioonis tehakse kokkulepe. Ei ole mõtet häid inimesi ära lörtsida, kui ei ole kokkulepet. Kõik on ju väga head kandidaadid ja ei saa neile ette heita midagi, aga valituks osutumine eeldab kokkulepet.

Riigisekretäri ja siseministri vahel on vaidlus: kas Veiko Kommusaar pidanuks käima läbi tippjuhtide valikukomisjonist. Kas pidanuks?

See on hea küsimus, sest 2016. aastal lahkusid Isamaa ja sotsid mäletatavasti valitsusest justkui sellel ettekäändel, et kandidaadid peaksid käima nimetamiskomiteest läbi. Et oleks selge ja arusaadav, millised on oskused. Praegu justkui öeldakse, et seda ei ole vaja. Hoidku ikka sama positsiooni.

Mis edasine ajaraam on? Millal te kandidaatidega kohtute ja millal protsess lõpu saab?

Ma kohtun nendega ilmselt järgmisel nädalal. Me tegutseme nii kiiresti kui võimalik, aga see pole päevade küsimus. Meil on aega.