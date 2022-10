VIDEO | Lauri Läänemets: Kaja Kallasel ei ole mõtet Egert Belitševi ja Krista Aasaga kohtuda

„Ei, ma arvan, et ei ole mõtet kohtuda,“ ütles Läänemets. Politsei- ja piirivalveameti praeguste asepeadirektorite Egert Belitševi ja Krista Aasaga rääkimine polevat mõttekas, sest see oleks siseministri ja siseministeeriumi töö tegemine. „Võime ju ka peaministriga kohad ära vahetada ja mina võin ka riiki juhtida, kui on soov siseministeeriumi tööd nii kõvasti teha.“

Läänemets selgitas, et seadus näeb ette PPA peadirektori kandidaadi nimetamise siseministeeriumi poolt, sest seal on vastav kompetentsus. „Kui peaminister ütleb, et ta hakkab ise siseministeeriumi tööd tegema, siis see on sõnum kogu haldusalale, et olete küll julgeolekukriisides väga head ja tublid, aga tegelikult me ei usalda teie arvamust,“ ütles minister.