VIDEO | Miks otsustas EKRE mitte olla Ukraina poolt? Mart Helme: mina ei taha, et mõlemad pooled vehivad tuumapommiga

Milliseid järeleandmisi peaks Ukraina Venemaale tegema, ei soovinud Helme täpsustada. Ta märkis ka, et „mõlemad pooled vehivad tuumarelvaga“, jättes aga selgitamata, millal ja kuidas on Ukrainat toetavad riigid Vene agressorit tuumarünnakuga ähvardanud.

„Mõistlik oleks liikuda relvarahu poole,“ ütles ta. „Mina ei taha, et mõlemad pooled vehivad tuumapommiga, siis lõpuks oleme meie ka sõtta kistud. Sõda võib laieneda, ja meie võime ka saada sinna sõtta kistud. Eesmärk peab olema sõja lõpetamine,“ lisas Helme. Ta ei vastanud otsesõnu, kas tema sõnad on mõeldud venekeelse valijaskonna poolehoiu võitmiseks märtsivalimistel.

„Meie seisukoht parimast väljapääsust on rahuleping. Nii raske, kui see mõlemale osapoolele ka poleks, vähemalt inimesed ei hukku,“ lausus Helme. „Me ei ole Venemaa ega Ukraina poolt, me oleme rahu poolt,“ ütles Helme eile ERR-i venekeelses otsesaates.



Helmede retoorika on pälvinud ka Kremli propagandistide tähelepanu. Hiljuti kiitis erakonna esimeest Martin Helmet Venemaa ühe suurima propagandakanali Rossija 1 saade „60 minutit“. „Eesti endine rahandusminister, ehk siis mitte tegevpoliitik, vaid see, kes läks pensionile ja sai alles siis kõigest aru, ütles, et Putin ei ole Euroopa hädades süüdi,“ rõõmustas saatejuht Olga Skabejeva.