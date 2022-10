VIDEOKÜSITLUS | EKRE meeleavaldajad nõudsid madalamaid hindu: kui turg ei toimi, siis pange see kinni

Meeleavaldusel tõmbas paljude inimeste tähelepanu mees, kes oli tulnud kohale ENSV lipuga, kus oli peal Reformierakonna logo. Mees ütles, et tuli meelt avaldama selle vastu, et riik ei kukuks oma arenguga tagasi Nõukogude aega.

„See sümboliseerib praegust poliitikat, kuhu me välja jõuame,“ kommenteeris ta enda lippu. Ta loodab, et tänane meeleavaldus aitab minna normaalsusesse tagasi. „Kui turg ei toimi, siis pange see turg kinni,“ ütles mees.

Meeleavaldajad tulid erinevatest Eesti kohtadest, näiteks Lääne-Virumaalt, Keilast ja Rakverest. Enamus nendest ütlesid, et on kohale tulnud energiahindade pärast, sest need on liiga kõrged. „See on lihtsalt ebanormaalne, mis Eesti riigis toimub,“ kommenteeris üks meeleavaldajatest.

„Eesti eest olen täna siia tulnud. Eesti inimeste, meeste, naiste ja laste eest loomulikult. Mina olen siin täna lastega, kuna iga isa moraalne kohustus ja õigus on välja astuda selle röövelliku käitumise vastu. Põhimõtteliselt võiks nagu võrdluseks tuua Ukraina konventsionaalse sõja, mis on vaata et isegi inimlikum, kui meie energiasõda oma inimeste vastu, kus lapsi küll ei tapeta, aga lapsi piinatakse,“ ütles teine meeleavaldaja.

Meeleavaldajate ühine soov on, et energiahinnad läheksid alla. „Eelkõige just see, et need hinnad alla tõmbaks, sest see on lihtsalt ebanormaalne. Varsti on nii, et paljud inimesed on võib-olla isegi koduta,“ sõnas meeleavaldaja.

„Ma loodan, et hind läheb ikka natuke alla ja inimesed võtavad mõistuse pähe,“ kommenteeris järgmine inimene.

Kuid oli ka selliseid, kes arvasid, et tänane meeleavaldus pole piisav ja ei aita. „Ma arvan, et tänane ei muuda midagi, sellepärast et rahvast on liiga vähe,“ ütles üks kohalviibijatest.

Seda, mida meeleavaldajad saavutada loodavad, vaata pikemalt videost!