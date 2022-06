Lauri Läänemets koalitsioonikõnelustest: oleme eestikeelse põhihariduse küsimuses kokkuleppeni jõudmas

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et erakond on nõus lastetoetuse tõusmisega 80 euroni seni soovitud 100 euro asemel. „Sellise vastuse oleme Reformierakonna nõudmistele andnud, et esimese ja teise lapse toetus jääks 80 euro juurde,“ lausus Seeder.

Läänemets sõnas, et on tore, et Isamaa oma kompromissi kinnitada sai.

Riigikogu Reformierakonna fratsiooni esimees Mart Võrklaev lootis, et kompromiss sünnib ka teise olulise vaidluskoha, eestikeelse haridusega seoses. Siin seisab teema sotside taga, kes tõrguvad muudatusi seadusesse kirjutamast. „Täna oleme samas seisus, kus eile. Põhikooli osas ei ole me veel kokkuleppele jõudnud,“ ütles Võrklaev.

„Sotsiaaldemokraadid pole kunagi öelnud, et me eestikeelse põhihariduse vastu oleks. Kui seda juttu alustati, et viie aastaga peaks kõigi Narva koolide õpetajad eesti keeles õpetama, siis kuidas see reaalne peaks olema?“ küsis Läänemets ning lisas, et sotsid on enda poolt välja käinud nende jaoks loogilisema aastaarvuga kompromissi. „Ma arvan, et Reformierakond ja Isamaa võiks selle plaaniga kaasa tulla,“ vastas Läänemets küsimusele, kas potentsiaalsed koalitsioonipartnerid selle plaaniga kaasa tulevad.

Läänemets ütles, et sotside jaoks on endiselt aktuaalne ka tulumaksuvabamiinimumi tõstmine 800 euro peale. „See on ka reaalselt üks suurema mõjuga ettepanek üldse. Need, kes kõige hullemini hinnatõusudega pihta saavad, saavad sellest enim kasu.“ Aga Reformierakond ja Isamaa tuleks sellega kaasa? Läänemetsa sõnul seal ideoloogilist vastuseisu ei ole. „Küsimus on rahas. See maksab, aga Isamaa ettepanek maksab ka,“ ütles Läänemets ning lisas, et tänase seisuga usub ta, et see on siiski tehtav. „Eelarve pole kivisse raiutud, see on poliitilise tahte küsimus.“

Tempo on langenud