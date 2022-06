Isamaa on valmis kompromissiks: lastetoetused võivad tõusta ka vähem, kui seni soovitud

„Sellise vastuse oleme Reformierakonna nõudmistele andnud, et esimese ja teise lapse toetus jääks 80 euro juurde,“ lausus Seeder. Ta lisas ka, et partnerite seas küpseb valmidus tõsta üksikvanema toetust 40, võib-olla ka 50 euroni. „Ma ei julgeks öelda, et see on üks suuremaid komistuskive, sest meil on olulisi teemasid mitmeid. Elektriturureform, eestikeelne haridus. Neli-viis teemat on võrdselt olulised,“ lausus Isamaa esimees.