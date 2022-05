Ametlik: Rootsi peaministripartei on NATOga liitumise poolt

„Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhatus on otsustanud, et erakond töötab selle nimel, et Rootsi esitaks NATO-le liitumisavalduse,” seisab erakonna pressiteates.

Olulise märkusena lisatakse, et nad ei toeta Rootsi NATO baasidesse tuumarelvade paigutamist.

Rootsi peaminister Magdalena Andersson märkis, et Rootsi vajab julgeolekugarantiid, mida NATO-ga liitumine annab. Homme esineb peaminister Rootsi parlamendi ees, et kindlustada sealne liitumise poolehoid.

Andersson selgitas, et kui Rootsi jääks Balti regioonis ainsaks riigiks, mis ei ole NATO liige, „oleksime väga haavatavas seisus”. Rootslased püüavad oma liitumistaotluse soomlastega ühises tempos esitada.

Ta lisas, et NATO liikmelisus annaks Rootsile enam turvalisust ning Rootsi panustaks ka ise regiooni suuremasse turvalisusesse. „Rootsi oleks julgeoleku tagaja,” lisas peaminister.

Anderssoni sõnul on Rootsi ka liitumisprotsessi vältel haavatavas seisus. Nii Suurbritannia kui ka USA on varem öelnud, et on valmis Rootsile andma julgeolekugarantiid seni, kuni riik saab NATO liikmeks.

NATO-ga liitumine „ei ole Venemaa vastane”, vaid miski, mis on parim Rootsile, märkis Andersson.

Poolehoid enamuselt, kuid mitte kõigilt

BBC vahendab, et Rootsi poliitanalüütikutele ei ole otsus üllatav. Siiski on see ajalooline samm, mis viimaks ametliku kinnituse saanud.

Reedel arutasid Rootsi ministrid raportit, mis sedastas, et kui Rootsi NATOga liituks, tõstaks see turvalisuse taset Põhja-Euroopas ning on vähetõenäoline, et see kutsuks esile rünnaku Venemaalt.

Rootsis (nagu ka Soomes) on avalikkuse poolehoid NATO-ga liitumiseks Ukraina sõja algusest aina kasvanud. Samuti on toetus olemas opositsiooniparteides.

On siiski mõned poliitikud – nii sotsiaaldemokraatide, kui ka opositsioonis olevate vasakpoolsete ja roheliste seas –, keda teeb NATO-ga liitumise mõte ärevaks, vahendab BBC. Kõik ei ole ühel meelel selles, et NATO-ga liitumine vähendaks Venemaa agressiooni võimalust.