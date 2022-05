Türgi esitas nõudmised, mil toetab Soome ja Rootsi liitumist NATO-ga

Türgi välisminister lisas, et türklased ei ähvarda kedagi ega püüa kauplemiseks jõuõlga suurendada, vahendab Reuters. Nõudmised puudutavad ennekõike Rootsis tegutsevat kurdide parteid PKK, mis on nii Türgis kui ka Euroopa Liidus ja USAs tunnistatud terroristlikuks ühenduseks.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg kinnitas samuti pärast kohtumist välisministritega, et Türgi ei blokeeri kahe Põhjamaa liitumist ning avaldas veendumust, et eriarvamused saavad lahendatud.

Reedel üllatas Türgi liitlasi ja poliitavalikkust, kui ütles, et ei saa toetada Rootsi ja Soome NATO-sse astumist, sest need on riigid, mis on "koduks mitmetele terroristlikele organisatsioonidele". Laupäeval täpsustas Türgi enda seisukohta ning ütles, et Erdogani öeldu ei tähenda, et Türgi blokeeriks Soome ja Rootsi liikmeks saamise.