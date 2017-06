Tarmo Rüütli: ühinen sotsidega, et lõpetada Keski ainuvõim linnas

Kauaaegne Eesti jalgpallikoondise peatreener Tarmo Rüütli ütleb, et kandideerib sügisestel valimistel Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas eesmärgiga lõpetada Keskerakonna ainuvõim pealinnas.

"Pealinn väärib kollektiivsemat ja paremat juhtimist kui ühe erakonna mugav ainuvalitsemine. Kandideerin kohalikel valimistel, et lõpetada Keskerakonna võimumonopol Tallinnas ja soovin sellesse oma osa anda," põhjendas Rüütli oma otsust.

"Minu valiku tegi lihtsamaks see, et mitmed sotsiaaldemokraatide põhimõtted on mulle juba ammu südamelähedased," lisas ta.

Rüütli peab ta oluliseks suurendada linna panust noorte sportimisse ning soovib panustada Tallinna saamisele Euroopa Spordipealinnaks aastal 2022, mis on Sotsiaaldemokraatiliku Erakonna programmiline eesmärk.

Tarmo Rüütli jalgpalluritee sai 1970. aastatel alguse tollaselt Norma staadionilt Maarjamäelt. "Mul on Pirita ja Maarjamäega tugev side, mistõttu kandideeringi Pirita linnaosas," lausus Rüütli.

62-aastasel Rüütlil on selja taga pikk karjäär nii jalgpallurina kui treenerina. Rahvuskoondise peatreener oli ta aastatel 1999-2000 ja 2008-2013. Tema juhendamisel läbis Eesti meeskond senini kõige edukama tiitlivõistluste valiksarja, jõudes 2012. aastal jalgpalli Euroopa meistrivõistlustel play-offi mängudele ja jäädes napilt finaalturniirilt välja. Viimastel kümnenditel on Rüütli töötanud ka erinevate Eesti jalgpalliklubide peatreenerina ja treenerina. Praegu juhendab ta Põhja-Tallinna jalgpalliklubi Volta meeskondi.