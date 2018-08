Pirita linnaosakogu juht Ülle Rajasalu: Levadia jalgpallihalli rajamist ei saa enam peatada

Detailplaneering on tema sõnul aga järjest edasi liikunud ja see on ka põhjus, miks see teema sai uuesti avalikkuse ette tiritud. „Asjaga oleks vaja tõesti kiiresti tegeleda enne, kui tõepoolest ühel hetkel võib juhtuda see, et üks ehitis, mis võib-olla seda olukorda ilusamaks ei tee, sinna kerkib,” tõdes Vellevoog.

Nägemus kommunismiohvrite memoriaalist koos jalgpallihalliga Foto: arhitektuuribüroo JVR fotomontaaž

Detailplaneeringu kohaselt rajatakse vähendatud mõõtudega ehk 60 korda 40 meetrit suur jalgpallihall koos riietusruumide ja klubihoonega Maarjamäe jalgpallikeskuse merepoolsesse ossa. Samuti paigaldatakse kunstmuruväljaku äärde, Tuulenurga ja Saare tänavate juurde müratõkkesein, et summutada palliplatsilt kostuvaid helisid.