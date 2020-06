Viraalne vaktsiinivastane postitus valetab statistika ja allikatega

“Esiteks tuleks defineerida uuringus osalenud populatsioon. Kui te seda ei tee, siis võite eos loobuda. Sama hästi võiksite suvalised numbrid välja mõelda,” kirjutab ta. “Me ei tea, kes vastasid vaccineinjury.info küsitlusele. Kuid on arusaadav, et see on suunatud vanematele, kes ei vaktsineerinud enda lapsi. See juba eos hävitab nende argumendid. Vastajad on motiveeritud andma vastuseid, mis õigustaks vaktsiinivastase liikumise seisukohti. Nad võrdlevad õunu mädanenud apelsinidega.”

Lisaks kõigele väidavad graafiku autorid vaccineinjury.info kodulehel, et gallupiga saadud tulemusi kinnitavad ka mitmed teaduslikud uuringud. Johnson märgib, et kui ükshaaval viidatud uuringute tulemusi vaadata, on ilmselge, et graafiku koostajad pole nende tulemustest õigesti aru saanud.

Kokkvuvõte: kooskõlas postitusele lisatud eksitavate kommentaaridega kujutab võrreldamatuid andmeid näitav graafik endas ilmselget valeinfot.

Otsus: vale.

