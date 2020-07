Viraalne postitus hoiatab püstiste naeltega mänguväljakust Tallinnas. Need fotod on valed.

Üle öö jõudis postitus vähemalt 35 0000 inimeseni, seda jagati sadu kordi ning vähemalt üks portaal tegi sellest uudise.

Delfi tähelepanu tõmbas postituse juures see, et selles ei avaldatud, millise mänguväljakuga on tegemist. Samuti ei paistnud fotodelt ümbritsevat keskkonda, mis aidanuks väljaku tuvastada. Valgete lippaedadega mänguväljakuid küll Tallinnas leidub, kuid üksikud. Kes niimoodi lastele teha tahaks? Kontrollisime, kas mupo on postitusest ja ohtlikust mänguväljakust teadlik.

Tallinna munitsipaalpolitsei polnud aga juhtumist midagi kuulnud. Delfi kõne peale kostis asutuse pressiesindaja Meeli Hunt, et ollakse küll täies valmiduses asja lähemalt uurima, kuid keegi polnud siiani naeltest mänguväljakul neile teada andnud.

Seda, kui paljudesse Facebooki beebigruppidesse postitus jõudis, me ei tea, sest mitmed neist on kinnised grupid. Delfi leidis, et need levisid näiteks gruppides, mis ühendavad konkreetsel aastal ja kuul sündinud laste vanemaid. Postitust jagati ka inimeste isiklikel seintel. Kommentaarides elati kaasa: "Jube vaadata!", "Küll karma ta kätte saab", "Olge ettevaatlikud". Küsiti ka, et millisel platsikesel pilt tehtud on, kuid vastata ei osanud keegi.

Algse ning laialt levima läinud postituse juurde käis tekst: "Kallid emmed! Olge ettevaatlikud! Haiged inimesed igalpool!". Seda, et mänguväljak on Tallinnas, originaalpostitaja ei viita. See lisandus hilisemate jagamistega.

Delfil õnnestus saada ühendust orginaalpostituse autoriga, Polina Mäega. Naine selgitas, et pani postituse üles ühte beebigruppi, et viidata võimalikule probleemile Tallinnas.

"Minuga võttis ühendust Soomes elav tuttav, kes kirjutas, et Tallinnas on mänguväljakul naelu kiike löödud," ütles naine. Tuttav kirjutas Polinale: "Tere, Polina! Et te Tallinnasse lähete, olge ettevaatlikud. Seal laste mänguväljakul leiti naelu. Hoia oma poega." Ta lisas fotod, mis nagu hiljem selgus, sugugi Tallinnast ei pärine.

Seda, miks tuttav valetas, et tegemist on Tallinnaga, ei osanud postitaja selgitada. Teda ei õnnestunud Delfil ka kätte saada, et selgitust küsida.