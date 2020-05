Viraalne nimekiri Trumpi vägitükkidest, mida tegelikult juhtunud ei ole

Mida väidetakse?

Postitus koondab kokku USA presidendi Donald Trumpi kümme otsust, millest meedia väidetavalt ei räägi. Enamik neist on seotud vaktsiinide ja näiteks Bill Gatesiga. Leidub ka väiteid WHO ja 5G kohta.

Kuidas on tegelikult?

Portaal FactCheck on juba detailides kinnitanud, et enamik sellest nimekirjast sisaldab selget valeinfot. Kuna FactCheck on Facebooki faktikontrolli portaal USAs ning antud kontekstis asjakohasem neid väiteid kontrollima, ei ole mõtet neid täies mahus siin üle korrata. Toome välja aga mõned näited, et ka eesti keele valdajad saaksid väidete ebausaldusväärsuses veenduda.

“Tegi vaktsiinid vabatahtlikuks, mitte kohustuslikuks”

Ei ole mingisuguseid tõendeid, mis viitaks, et Trump oleks vaktsiinidega seoses andnud korraldusi, mis senist korda muudaks. USAs ei ole vaktsiinid nii või naa kohustuslikud. 50 osariigis on võimalik lastele kohustusliku vaktsiini tegemisest loobuda meditsiinilistel, filosoofilistel või usulistel põhjustel. Küll on sealne riigikohus võtnud seisukoha, et kohustuslikus korras vaktsineerimine oleks USA seaduste järgi teoorias võimalik.

Bostoni Ülikooli meditsiiniõiguse teadlane Nicole Huberfeld selgitas FactCheckile, et põhiseadus võimaldab inimesel meditsiinilisest abist loobuda, mistõttu eeldaks sundvaktsineerimise elluviimine väga tõsist olukorda. “Trump ei ole kindlasti andnud korraldusi vaktsiinide osas, kuid ta on näiteks öelnud, et vaktsiinid võiksid olla pandeemiale lahenduseks,” tõdes õigusteadlane.

“Tühistas demokraatide HR 6666 seaduseelnõu, mida tuntakse COVID-19 TRACE seaduse nime all, mis oli aluseks Bill Gatesi diagnoosimis- ja jälgimisprojektile, mis samuti tühistati.”

Esiteks pole tõendeid, et seaduseelnõu oleks kuidagi seotud Bill Gatesiga. Eelnõu eesmärk on COVID-19 jälgimise ja kaardistamise arendamiseks eraldada 100 miljardit dollarit.

Teiseks ei ole USA presidendil ka potentsiaalselt võimalik eelnõusid tühistada. Tõsi, tal oleks võimalus valmis kujul seadust vetostada, kuid kõnealune eelnõu pole seaduseks veel saanud. Tegemist on endiselt eelnõuga, mida pole tühistatud ning mida arutatakse siiani kongressi esindejatekoja vastavas komisjonis. See pole veel isegi alamkoja saalis arutlusele jõudnud, rääkimata jõudmisest presidendi lauale.

“Tühistas Bill Gatesi projekti ID2020”

Projektist rääkisime lähemalt siin. Ilmselt tuleneb valeväide sellest, et üks ID2020 kodus testimise pilootprojekt SCAN katkestati USAs ajutiselt, kuna sealne toidu-ja ravimiamet (FDA) täpsustas ja lisas nõudmisi kodus testimistele.

“FDA ei ole esitanud etteheiteid SCAN testimise ohutuse või täpsuse kohta. Oleme palunud testimine ajutiselt peatada, kuni meil on olemas täiendavad kinnitused,” on selgitanud FDA.

President Trumpiga pole siin midagi pistmist ning programm jätkub, kui täiendavad nõudmised täidetakse.

“Peatas 5G kasutuselevõtu kogu riigis”

Factcheck.org oletab, et siinkohal viidatakse Trumpi lükkele Hiina ettevõtte Huawei (mis tegeleb ka 5G võrguseadmetega) vastu. Nimelt teatas Valge Maja meetmetest, mis takistavad välismaa ettevõtetel tarnida näiteks arvutikiipe. Sanktsioonid võivad kaudselt mõjutada Huawei võimekust tarnida 5G tehnoloogiat. Huawei tehnoloogiat on USA varemgi tõrjunud. 5G võrkude kasutuselevõttu see aga ära ei jäta.

“Avas kaebuste platvormi, et teatada tsensuurist Facebookis, Twitteris ja YouTube’is.”

See on üks väheseid väiteid nimekirjas, mis peab osaliselt paika. Selline vorm tõesti 2019. aastal loodi, kuid enam seda täita ei saa. Projekt on lõpetatud.

Otsus: vale.

