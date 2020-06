Vene propaganda: venelaste puudumise tõttu on Baltikumi turism kokku varisenud

Mida väidetakse?

Tuhandete Eesti Facebooki kasutajateni on jõudnud info, nagu oleks Baltikumi turismisektor kokku varisenud just seetõttu, et koroonapandeemiast tingitud piirangute tõttu ei pääse siiakanti puhkama helde käega vene suvitajad. Lisaks väidetakse, et Euroopa liidust pärit turistid ei suuda eales asendada vene turisti.

Kuidas on tegelikult?

Tõsi, turismisektoril on piiride sulgemise tõttu käes keerulised ajad.

Piirkonna suured tegijad nagu Tallink ja AirBaltic on olnud sunnitud kulusid kärpima. Eesti Panga turismistatistika viitab, et aasta esimeses kvartalis jäi Eesti ilma 200 000 turistist, kuid Venemaalt pärit turistide arv vähenes vaid 10 protsendi võrra. Esimeses kvartalis külastas Eestit 180 579 venelast, eelmise aasta samas kvartalis 199 014 vene reisijat. Teise kvartali andmed, mil piirangute mõjud ka majandustulemustes kajastuvad, selguvad juulis.

Ettevõtluse arendamise sihtasutuse (EAS) turismiarenduskeskuse uuringute koordinaator Piret Kallas selgitas, et Eestis oli eelmisel aastal Venemaalt pärit 7,5 protsenti majutusettevõttetes ööbijatest.

Venelastest enam kasutavad teenuseid eestlased ise, kes kasutasid hotelliteenuseid 37 protsendil öödest ning soomlased, kes vastavalt 22 protsendil öödest.

Kallas tõi välja, et enne Ukrainas alanud sõda 2014. aastal, oli vene turistide osakaal Eestis pisut suurem, jäädes 11-12 protsendi juurde, kuid rubla kursi langus ning Venemaa majanduslikud raskused on venelaste reise Euroopasse kõvasti vähendanud ka juba enne koroonapandeemia algust.

Baltikumi riikidest puhkavad venelased kõige enam Lätis, kus nad moodustavad 10,5 protsenti majutusasutuste ööbijatest. Leedus on venelasi kõige vähem, seal on neid hotellides-külalismajades vaid 4,9 protsenti.

Seega, kuigi vene turistid on Eestis suurusjärgult kolmandad, siis turismisektor on end tänaseks juba nii palju ümber häälestanud, et keskendutakse avatud turgudele - ennekõike Baltikumile, Soomele ja Saksamaale.

Püütakse turgutada ka siseturismi, kuigi sellega tõenäoliselt tervet saamata jäänud tulu katta ei õnnestu.