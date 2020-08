Vandenõuteoreetikud panid Henn Põlluaasale suhu koroonaviirust eitavaid sõnu

Mida väidetakse?

Pildikesel seisab tekst: "Aga mingit viirust tegelikult polnud, nemad ise olid selle taga algusest peale. IMF ise tunnistab, et tänane plaan on olnud teksil juba 50 aastat. Kui inimesed üles ei ärka, siis jääme igavesse orjussüsteemi [...] Kolmas maailmasõda on poliitikute sõda rahva vastu."

Lisatud on mitmetähenduslik viide Henn Põlluaasale. Jääb mulje justkui oleks riigikogu esimees need sõnad öelnud.

Kuidas on asi tegelikult?

Kiire otsing annab teada, et riigikogu esimees selliseid sõnu pole lausunud. Talle on omistatud valetsitaat.

Riigikogu esimehele omistatud sõnad pärinevad lamemaalase Max Igani videost, mis YouTube'i videokeskkonnast kustutati, sest see sisaldas ohtralt valeväiteid.

Alternatiivmeedia levitab Igani videoid see-eest hoolega. Igani põhiteeside hulka kuuluvad väited, et koroonaviirus on ettekääne poliitikutele maailma sotsiaalsüsteem ümber korraldada ning oma riikide kodanikud karmile valitsuskorrale allutada. Kõikide probleemide põhjustaja on Igani teooriate kohaselt Iisrael.

Henn Põlluaas pole teadaolevalt koroonaviirust eitanud. Näiteks on ta selle leviku vastu võitlevaid meetmeid toonud Riigikogusse juba märtsist alates.

Postitus tekkis Facebooki eile õhtul ning on üsna väikese ulatusega olles jõudnud pisut alla tuhande inimeseni. Sellegipoolest omab see mõjukust, kui vandenõude levitamisel kasutatakse ära tunnustatud isikute autoriteeti.

Otsus: tegemist on eksitava infoga. Pildi pealkirjaks valitud tekst jätab ruumi ka tõlgenduseks, et püüti Põlluaasa tähelepanu saada.

Otsekui Põlluaasa tsiteeriv tekstpostitus Facebook

Kas oled märganud eksitavat teavet,

