Valeväited, mida Trump COVID-19 kohta on öelnud

1. Trump on võrrelnud COVID-19 gripiga.

Trump on korduvalt võrrelnud COVID-19 gripiga. Näiteks märtsis säutsis märtsi alguses ta: "Eelmisel aastal suri 37 000 ameeriklast gripi tõttu. See on iga-aastaselt 27 000 ja 70 000 vahel. Midagi ei pandud kinni, elu ja majandus töötasid edasi. Nüüd, kui meil on 546 kinnitatud koroonajuhtumit 22 surmaga, peaksite sellele mõtlema!".

Ta korrutas seda väidet pandeemia alguskuudel Fox Newsis, kus väitis näiteks: "Me pole ealeski seda riiki gripi tõttu kinni pannud."

Gripi ja COVID-19 peamine sarnasus seisneb sarnastes sümptomites. COVID-19 on nakkavam kui gripp, suurem hulk haiguse saanutest jõuavad haiglasse, haiglasse sattununa on sealne viibimine pikem.

2. Öelnud, et COVID-19 on USA-s kontrolli alla saadud



Kuigi Trump tõepoolest suve keskpaigas testimist suurendas, siis tema väited, nagu oleks viirus kontrolli alla saadud, ei vasta tõele. Ameeriklased ei ole rahul Trumpi vastusega COVID-19 tegelemisel, eksperdid on Trumpile ette heitnud, et ta on keskendunud liiga palju suremusnäitajatele, mitte surmade arvule endale. USA on jätkuvalt maailma number 1 riik COVID-19 juhtumite arvult ning surmadelt. Viiruse "tipp", mida Euroopas sai jälgida ning mille ületamine võimaldas suvel riigid taasavada, pole USA-s veel möödas. Trump on seevastu väitnud, et USA ja Euroopa olukord COVID-19 juhtumitega on võrreldav.

3. Hiina viirus

Donald Trump on nimetanud COVID-19 pidevalt Hiina viiruseks, muuhulgas on ta väitnud, et viirus tuli Wuhani laborist. Aprillis toimunud pressikonverentsil küsisid ajakirjanikud Trumpilt tõendeid, mis kinnitaks, et viirus laborist pärineb. Trump vastas järgmisega: "Ma olen tõendeid näinud. Ma arvan, et WHO peaks end häbenema, sest nad on Hiina avalike suhete büroo." Ta ei täpsustanud, kust ja millised tõendid tal on sellele, et viirus on inimeste valmistatud.

Julgeolekuasutused on selle teooria ümber lükanud, väites oma andmetele toetudes, et luure- ja teadusandmed ei viita sellele nagu oleks COVID-19 inimeste loodud.

Trump on ka väitnud, et Hiina takistas viiruse jõudmist Wuhanist väljapoole teistesse Hiina linnadesse, aga lasi sellel rännata USA-sse. See ei vasta tõele.

4. Kahtlased ravimid ja vaktsiini kiirustamine

Trump on toetanud mitesuguseid kaheldava väärtusega ravivõtteid, nagu näiteks hüdroksüklorokviini, ta on teinud kommentaare ka desinfitseerimisaine joomise kohta ning päikese ravivõime kohta.

Ta on korduvalt lubanud, et vaktsiin valmib "nädalatega" või "valimispäevaks". Teadlased on nimetanud vaktsiini politiseerituks ning soovivad end valimisheitlusest kaugendada.

5. Pisendanud viiruse ohtlikkust

Kuigi Trumpi retoorika on muutunud, siis kevadel COVID-19 kriisi puhkedes pidas ta viiruse ümber toimumist "paanikaks" ning on väitnud, et juhtimite hulk on kasvanud ainult seetõttu, et testimine on suurenenud. See ei ole nii.

Enne kui USA jõudis vaktsiini väljaarendamise kokkulepeteni väitis ta avalikkusele, et viirus "kaob ise ära ilma vaktsiinita."

Viiruse puhkemisel ei võimaldanud USA piisavas mahus ning piisavalt kiirest testimisvõimalusi, on USA teadlased kritiseerinud, mis võimaldaski koroonal USA-s nii suuresti levida. Seda tegematajätmist on Trumpi meeskond püüdnud siluda, kuid edutult.

