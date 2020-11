Valeväide sotsiaalmeedias sonib nagu ninaspreid tapaksid kasutajaid

Mida väidetakse?



Facebooki grupis ringleb postitus, mis väidab nagu võiks ninaspreide kasutamine olla eluohtlik.

"Ksülometasoliin...Efektiivne...Kiire...Surmav........," kõlab postituse pahaendeline algus.

Seejärel viidatakse, et ksülometasoliini tarvitavad ninaspreid tekitavad sõltuvust, mis aja vältel võivad viia nägemisteravuse ja kuulmise vähenemiseni ning päädida suisa insuldiga.

Kuidas on asi päriselt?

Ksülometasoliin on tõepoolest levinud toimeaine ninaspreides, mis leevendavad ninaturset. Teine sarnaselt levinud toimeaine spreides on näiteks oksümetasoliin, mis aitab kinnise nina vastu. Ksülometasoliini sisaldavad näiteks Xymelin, Otrivin, Sudafedi spreid. Nendega saab täpsemalt tutvuda Raviminfo veebilehel.

Pöördusime küsimusega, kas tõepoolest võib ninasprei pikaaegne kasutamine lõppeda surmaga asjatundja poole. Meile vastas Tartu Ülikooli sotsiaalfarmaatsia dotsent, proviisori ainekavade programmijuht Daisy Volmer.

"Ksülometasoliin on käsimüügiravimites sisalduv toimeaine, mis vähendab nohu korral tekkinud nina limaskesta turset ja hõlbustab lima eritumist ehk üldiselt patsiendi enesetunne paraneb," selgitas ta.

Ta nentis - sarnaselt sprei infolehele - et spreid ei tohiks kasutada korraga kauem kui nädala.

"Nimetatud toimeainet (ksülometasoliini) ei soovitata kasutada pikemalt kui seitse päeva, sest selle ajaga peaksid nohust tingitud sümptomid olema juba leevenenud."

"Ravimi pikemaajalisel kasutamisel võib see limaskesta kuivatada ning selle tunde leevendamiseks ravimit uuesti manustades ollakse nagu nõiaringis, millest välja saada on küllaltki keeruline," nentis ta.

"Aga kordan veel kord, et selliseid probleeme ei teki siis, kui ravimit kasutada nõuetekohaselt."

Ta lisas lõpetuseks, et ksülometasoliini sisaldavaid ravimeid peavad eriti ettevaatlikult tarvitama inimesed, kellel on näiteks kõrge vererõhk või südamehaigused. "Kui selline terviseprobleem esineb, võib ravim esile kutsuda halba enesetunnet. Sellisel juhul tuleks sobiva ravimi osas konsulteerida oma arsti või apteekriga," lõpetas Volmer.

Seega nentis ta, et spreil on sõltuvusttekitav toime. Ravimi eluohtlikkusega ta aga ei nõustunud.

Sarnane soovitus piirduda nädalaajase raviajaga kehtib oksümetasoliini sisaldavatele spreidele. Ka nemad tekitavad liiga pikal tarvitamisel sõltuvust, millest võib olla raske vabaneda.

Ka postituse kommentaarid nendivad, et juba "nohu nõiaringi" langenuna, on sealt keeruline välja tulla.

Apteegides on müügil ka merevee-sisaldusega ninaloputusvahendeid, mis aitavad vaevasid leevendada pärast raskemate esmasümptomite allasurumist ksülometasoliini sisaldavate spreide abil.

Tasub välja tuua, et ninaspreid on mitmekülgsed abimehed. Nendega püütakse ravida CoV-SARS-2 viirust ning muuhulgas leitakse, et neid manustades saab leevendada insuldikahjusid. Esimesel juhul pääseb ravim ligi ninaõõnde, kust võetakse ka koroonaproovi ning kus kõige suuremal määral haigustekitajad pesitsevadki. Teisel juhul võimaldab nina kaudu ravimi manustamine viia toimeained kiiremini ajuni. Muidugi ei ole kummalgi puhul toimeaineks ksülometasoliin.

Otsus: vastab tõele, et teatud koostisosi sisaldavad ninaspreid võivad olla sõltuvusttekitavad. Tõele aga ei vasta, et need oleksid eluohtlikud eesmärgipärase tarvitamise korral. Seega on postituses esitatud väited valed.

