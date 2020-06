Vaktsiinivastased hirmutavad aluseta koroonavaktsiini viljatuks tegevate omaduste eest

Vaktsiinikahjustustega laste vanemate ühing on mõne kuu vältel korduvalt võtnud ette Bill Gatesi fondi. Ühel korral eksitas ühing oma jälgijaid väites nagu enne Gatesi vaktsiine polnud riigis autismi. Avalduse töötas läbi ka Delfi faktikontroll, mis otsustas, et tegemist on tugevalt eksitava väitega.

Aprillis avaldas ühing USA vaktsiinivastase tegelase Robert F. Kennedy jr. blogipostituse, mis tõlgiti eesti keelde ning mille põhiteesid endale ohtralt jagamisi maakeelses sotsiaameedias leidsid. Delfi faktikontroll tegi postitusest põhjaliku kokkuvõtte, eristades omavahel teaduslikud uuringud fantaasiast.

Nüüd on ringlema läinud järjekordne postitus juba tuttavate vaktsiinivastaste sulest, mille põhiväited on korduvad, esinedes ka eelnevalt loetletud lugudes. Mingit uut informatsiooni või allikaid posituses lauale ei panda. Aprillis levitatud – ja tänaseks arvukate faktikontrollijate poolt ümberlükatud infoga – tekst esitatatakse uuesti lühemas vormis, fookus on sel korral nihutatud mitte ainult Gatesi fondi globaalsele ulatusele, vaid vaktsiinide viljatust põhjustavale toimele. Seega enamik selles postituses sisalduvatest väidetest on juba ammu ümber lükatud.

Seetõttu on käesolevas faktikontrollis luubi all vaid kitsam väide vaktsiinide väidetavast steriliseerivast toimest, mille taga on Gatesi fondi soov reguleerida maailmas elavate inimeste arvu. Teistele väidetele viitame lühidalt allpool.

Mida väidetakse?

Esmalt tasub rõhutada, et Facebooki postitus ei sisalda viiteid seni olemasolevale materjalile koroonaviiruse vaktsiini kohta. Avaküsimusena päritakse lugejalt väljakutsuvalt: "Kes soovib olla koroonavaktsiini katsejänes?" ning seejärel viiakse teema Bill Gatesi fondi vaktsineerimistele, mille kaudu "steriliseeriti" miljoneid naisi. Seega püüab postitus levitada hirmu, nagu võiks koroonavaktsiin tulevikus põhjustada viljatust.

Juttu tehakse kahest riigist, Indiast ja Keeniast.

India

"Gates rahastas HPV vaktsiini manustamist 23 000-le tüdrukule riigi maapiirkondades (eemal uudishimulikest silmadest ja ajakirjanikest). [...] Seitse tüdrukut suri ja viiel protsendil tekkisid autoimmuun- või viljakushäired," nendib tekst.

2010. aastal tõepoolest toimus Indias HPV-vastane vaktsineerimiskampaania, mis katkestati. Muuhulgas vaktsineeriti mitte 23 000, vaid 30 000 tüdrukut, mistõttu eksib postitus juba suurusjärguski. Seitse tüdrukut tõepoolest surid, kuid mitte vaktsiini tõttu, vaid teistel põhjustel, nagu läbiviidud uurimus viitas. Üks tüdruk uppus. Putukamürk tappis veel kaks inimest. Kahel oli raske malaaria. Ühte hammustas mürgine madu ja üks suri haigusest, mida arstide sõnul ei saa HPV-ga seostada. Seega on väide seitsmest HPV vaktsiinidest põhjustatud surmast Indias ametlikult ümber lükatud.

Keenia

Postitus väidab: "2014. aastal läks WHO Keeniasse ja kuulutas, et rahvatervise hädaolukorra tõttu peab iga naine saama teetanuse vaktsiini [...] Pärast seda, kui miljonid sundvaktsineeritud naised avastasid, et nad ei jää enam rasedaks, saatis Katolike Arstide Liit Bill Gatesi teetanuse vaktsiini sõltumatutesse laboritesse testimiseks. Iga viimane kui üks proov näitas, et teetanuse vaktsiinid sisaldasid steriilsust tekitavaid koostisaineid. WHO eitas seda esialgu, kuid seejärel tunnistas, et nad on steriilsuse vaktsiini kallal töötanud 2004. aastast saadik."

Kõige põnevam seltskond, kes Keenia preestrite väited on ümber lükanud, on teadusliku taustaga katoliiklased. Lühikokkuvõte on lihtne: vaktsiinid ei sisalda steriilsust tekitavaid hormoone.

WHO on väite ümber lükanud nagu teetanusevaktsiini taga oleks soov massisteriliseerimiseks. Viidatud avaldus toob välja, et põhjus, miks vaktsineeriti vaid naisi, on seotud vaktsiini kõige tähtsama ülesandega: vähendada kõrge suremusriskiga teetanust vastsündinute seas. Vaktsiini on kasutatud 53 maailma riigis üle 130 miljoni naise peal.

Ülejäänud väited

Postitus viitab Gatesile kui globaalsele rahvaarvu kärpijale - näiteks tuuakse lastehalvatuse (poliomüeliit) vastane vaktsiini kasutuselevõtmine Indias, mis tõi endaga kaasa suurenenud laine haigusjuhtumeid (ei vasta tõele). Veel tehakse juttu Gatesi Ted Talki kõnest, milles Gates viitas, et väiksem rahvaarv viib majandusliku eduni, mitte sellele, et soovib vaktsiinide kaudu rahvaarvu vähendada (kõne saab kuulata siin).

Kõikidest nendest väidetest on Delfi avaldanud väga põhjaliku ülevaate, millega saab tutvuda siin.

Otsus: postitus koosneb väga eksitava ja vale sisuga väidetest, millele puudub viide või selgitus. Tegemist on valeinfoga.

