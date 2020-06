Uuring: iga kolmas eestlane jääb uskuma väidet, et NATO ainus eesmärk on Vene karu ärritada

Mida väidetakse?

Postituses viidatud kahele uudisest võetud väitele:

1) 28% Eesti elanikest usuvad, et riik on NATO poolt okupeeritud;

2) 30% eestimaalastest usuvad, et NATO ainus eesmärk Eestis on Venemaa provotseerimine.

Kuidas on asi tegelikult?

Eelmisel nädalal avaldas peamiselt julgeolekuteemadega tegelev mõttekoda Globsec uuringu, milles vaadeldi usaldust riigi vastu ning vandenõuteooriate levikut Kesk- ja Ida-Euroopas. Uuringu osa, mis puudutab usku NATO-sse ja Euroopa liitu, on seotud piirkonna riikides kõige levinumate valeinfo narratiivide kaardistamisega.

Venemeelsest uudistekanalist pärit uudis ei too välja, et esitatud väited pärinevad uuringu alapeatükist, milles vastajatele esitati erinevaid vandenõuteooriaid ja valeinformatsiooni. Venekeelsest uudisest jääb mulje, nagu tegemist oleks eraldiseisva uuringuga, milles esitatud väited ei kuulu valeinfo pärusmaale. See aga päriselt nii pole, sest vastajad olid kursis, et loetletud väidete puhul oli tegemist kas vandenõuteooriatega või desinformatsiooniga.

Nii loetleti Eestis vastanutele hulk erinevaid levinud valeväiteid, mille põhjal said vastajad kaaluda, kas nad sellesse usuvad või mitte. Uuring võimaldas juhuvalimiga valitud tuhatkonnal elanikul vastata skaalal nõustun-ei nõustu. Eestis kasutatud valeväited olid järgmised:

- Terrorirünnaku Maailma Kaubanduskeskusele (WTC) 2001. aasta septembris viis läbi USA valitsus mitte al-Qaeda;

- Juutidel on liiga palju võimu ning nad on tegelikud maalima valitsuste ja institutsioonide niiditõmbajad;

- Maailma poliitikat ei juhi valitud riigipead vaid põrandaalused organisatsioonid, mille eesmärk on jõuda totalitaarse maailmakorrani;

- NATO pole võimeline Eestit sõjaliselt kaitsma, sest Venemaa on NATO-st palju tugevam;

- NATO ainus eesmärk Eestis on Venemaad provotseerida;

- Eestis polnud Nõukogude okupatsiooni, riik liitus NSVL-iga vabatahtlikult ning seaduslikult.

Tulles tagasi Facebookis esitatud (vale)väidete juurde, siis väidet, nagu NATO okupeerib Eestit siinsete vastajate käest üleüldse ei küsitudki. See-eest küsiti seda Lätis ja Leedus, kus vastavalt 13 ja 26 protsenti vastajatest nõustusid, et selline venemeelne narratiiv tõepoolest riigis levib.