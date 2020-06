USA protestilaine ei suurendanud koroonaviiruse levikut. Seda tegi reeglite leevendamine

Põhjus, miks kasv jäi tagasihoidlikuks on seotud sellega, et protestide ajal püsisid need, kes tänavatel ei marssinud kehtestatud komandanditundide või lihtsalt protestidest tingitud ebamugavuste tõttu kodus. Seetõttu üldpopulatsioonis suuremat negatiivset muutust ei täheldatud.

Uuring toob välja, et protestide ajal kasvas nende inimeste hulk, kes sotsiaalsetest distantseerumisnõuetest kinni pidasid. Koju jäi üle 35% inimestest.

Uuringus tuuakse välja asjaolu, et meeleavaldused toimusid õues, kus viirus lihtsalt kehvemini levib. See väide toetub maailma suurimate kollete analüüsile, millest enamus on aset leidnud siseruumides.

Samuti tuuakse välja, et noored inimesed, kes protestidel osalesid, pruugivad nakatumise korral haigust põdeda asümptomaatiliselt ning seetõttu jätta end testimata, mistõttu võib olla analüüsiks kasutatud statistika puudulik.

Otsus: tegemist on eksitava väitega. Protestidel osalenute hulgas nakatumiste hulk küll märkimisväärselt ei kasvanud, kuid koroonaviirus levib siiski aktiivselt USA-s edasi.

