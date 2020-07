Ümber lükatud: elektri kaugloendurid pole võimelised puid ja taimi tapma

Mida väidetakse?

Facebookis on esitatud foto pruunistunud elupuust koos väitega "Selliselt mõjutab kaugloetav arvesti loodust".

Väidet on jaganud enam kui 200 inimest ja see on jõudnud 36 tuhande Eesti kasutajani.

Kuidas on asi tegelikult?

Alustuseks tuleb öelda, et tegemist pole Eestis tehtud fotoga,vaid pärineb välismaalt. Esmalt avaldati see Austraalias, kust see levis üle maailma esinedes nii prantsuse- kui ka saksakeelses meedias (1, 2).

Teiseks on fotol elektromehhaaniline arvesti, mis edastab elektriettevõttele näidud mööda elektriliine. Eestis on kasutusel ka mobiilside kaudu andmeid esitavaid loendureid, mis töötavad GSM-võrkudes.

Tallinna Tehnikaülikooli elektroonikainstituudi dotsent Ivo Müürsepp selgitas Delfile, et kummalgi juhul ei mõjuta kaugloetavad arvestid inimesi ega taimi. "Ei ole mingeid tõendeid selle kohta, et madala võimsusega mitteioniseeriv kiirgus tervisele kuidagi halvasti mõjuks," sõnas ta.

Olles Facebookis ringleva fotoga tutvunud, lisas Müürsepp, et tegemist on manipuleeriva katsega, mida teaduseks lugeda ei saa. "Selliseid kuivanud taimedega pilte on ka teisi. Kui meil on ainult üks katseobjekt, siis kuidas me teame, et just see elektrimõõtur puu ära kuivatas?"

Ta lisas veel, et 2G tehnoloogia kaugloendurites, mida ka osad Eesti majapidamised tarvitavad, on odav, töökindel ja turvaline. "Lisaks kaugloenduritele kasutavad seda ka paljud turvaseadmed. Uute generatsioonide peale tulemisel pole seda seetõttu kinni pandud. Kui GSM seadmed on juba praegu olemas, siis ei hakka neid veel niipea keegi välja vahetama," selgitas ta.

Lisaks sellele on elektrinäitude edastamisel kasutatavad mahud nii väikesed ning nende sagedus hõre, mistõttu enamus aja kuust seade lihtsalt seisab, mitte mingisugust kiirgust eraldamata.

Sellele fotole on faktikontrolli teinud ka uudisteagentuur AFP. Austraalia radiatsioonikaitse ning tuumaenergia turvalisuse agentuuri esindaja kommenteeris kanalile, et kaugloetavad arvestid ning teised juhtmevabad telekommunikatsioonivahendid kiirgavad madala sagedusega raadiosagedustel elektromagneetilist energiat, mida tuntakse ka raadiolainetena. Puuduvad tõendid, et madalad raadiosagedused mõjutaksid taimi ja muud elusloodust, viitas teadlane ka AFP-le.