Tuhanded inimesed usuvad ekslikult, et maskid on kandjale eluohtlikud

Mida väidetakse?

Võtame luubi alla loo pealkirja "Terviseameti poolt soovitatavad koroonamaskid on eluohtlikud".

Kuidas on asi tegelikult?

Maskide kohta sotsiaalmeedias levivaid valeväiteid oleme juba varem kontrollinud (1, 2).

Seekordses loos väidetakse, et maskiga hingamine takistab hapniku omastamist ning on seetõttu eluohtlik. Loole on lisatud video, milles hingab härrasmees oksimeetrisse enne ja pärast maski näole panemist. Nagu võib eeldada, on maskiga hingates hapnikusisaldus õhus väiksem.

Video on kergesti leitav ka inglisekeelses meedias ning Twitterist, kust seda on kokku vaadatud kümneid tuhaneid kordi. Eestikeelne videovariant on jõudnud saja inimeseni, sotsiaalmeedia postitus üle kümne tuhande kasutajani.

Videos on oksimeetri näit sissehingamisel 20,6 protsenti, väljahingamisel 17,4 protsenti.

Loos väidetakse, et inimestel võib tekkida hapnikupuudus, kui hapnikusisaldus õhus on alla 19 protsendi. Viimane väide vastab ka tõele, kuid omavahel on võrreldud kahte võrdlematut asja.

Bioloogiatundidest mäletame, et väljahingatavas õhus on alati hapnikusisaldus väiksem kui sissehingamisel. See näitabki, et meie keha töötab ning veri saab piisavalt hapnikku. Kopsudesse hingatavas õhus on umbes 21% hapnikku, väljahingatavas umbes 16%. Selle info leiab kiiresti näiteks internetis mugavalt kättesaadavatest koolikonspektidest (1, 2).

Nagu näha, siis suurusjärgud on täpselt samad, mis videos. Väljahingatud õhk seguneb ülejäänud õhuga ning nii saame uuesti sisse hingata piisavas koguses hapnikku. Õhk läheb läbi ka maskidest, mitte ei jää sinna lõksu. Seetõttu ei teki maskide kasutamisest tervisekahjustusi ning nad ei kujuta endast ohtu eludele.

Mis puudutab Terviseametit ja nende soovitatud maske, siis tasub meelde tuletada, et maskid pole Eestis kohustuslikud, vaid soovituslikud riskigruppidele, kes viibivad siseüritustel suurema seltskonnaga. Maskide kandmine on vabadus, mida ka terviseamet oma sõnutsi austab. Siiski on mask ametkonna sõnutsi täiendav "kaitsekiht", mis aitab viiruse eest kaitsta.