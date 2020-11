Terviseamet ägab väärinfo all. Alles eile levis endise teleajakirjaniku koroonastatistika valeväide saja tuhande inimese seas

Mida väidetakse?

“Tead mu (väga lähedane isik sõnumi saatjale) …rääkis eile, et üks ta tuttav tehti koroonapositiivseks. […] Tema keeldus testist kuna tundis end hästi ja mingeid sümptomeid ei olnud. Järgmine päev tuli sõnum, et peate jääma kaheks nädalaks karantiini kuna olete koroona positiivne. Öeldi, et see on seetõttu et ta keeldus testist ja on nüüd ohtlik teistele. Alles siis kui ähvardas kohtusse kaevata ahistamise ja vale süüdistusega siis võeti digiloos märge maha. […] Kas siis saab ikka uskuda neid numbreid, mida meile ette loetakse?”

Seega on naise peamine väide see, et need inimesed, kes koroonatestist keelduvad, märgitakse samuti digiloos haigeks ning see kajastub ka riiklikus haigete statistikas.

Nagu öeldud, on postitus levinud väga kiiresti ja kaugele. Seda on jagatud üle tuhande korra, jäetud alla sadu kommentaare. Koos jagamistega on see jõudnud üle 120 tuhande eestikeelse Facebooki kasutaja seinale.

Kuidas on asi päriselt?

Oleme sarnase sisuga väiteid juba ümber lükanud. Näiteks levis möödunud kuul väide, et kõiki testist keeldujaid hakkab jälgima politsei. See ei ole nii.

Vastab tõele, et perearstid käsitlevad testist loobunud inimesi positiivsena. Nad määratakse isolatsiooni, kuid mitte mingil juhul ei panda COVID-19 diagnoosi ilma automaatselt ilma tõenditeta. Tõendid aga ei pruugi alati tähendada koroonatesti. Teatud juhtudel saab perearst panna diagnoosi ka kliinilise pildi alusel, milleks on eraldi koos.

Seda on ka varasemalt Terviseamet tõepoolest nentinud, et juhul kui inimesel tekivad ägedad COVID-19 sümptomid, siis on arstidel pädevus panna digilukku koroonapositiivne diagnoos kirja.

Facebooki postituses toodud näites tundis inimene end hästi ning temal sümptomeid ei olnud.

Pöördusime ka Terviseameti poole, kust küsisime — kas tõepoolest võib testist keeldunud inimeste hulk kajastuda ka positiivsete testide hulgas?

” ”Kindlasti ei kajastu selliselt diagnoositud isikud testimise statisikas.”

“Valeinfot on seoses koroonaviirusega liikumas palju, mistõttu jõuab erinevaid kuulujutte meieni pidevalt. Ka siinkohal tasub vaadata „telefonimängu ulatust“: „minu tuttava üks tuttav rääkis, et…“ . Täpselt sama tekst levitavad kümned inimesed ja jääb mulje, justki oleks tegemist suure ja laialt levinud probleemiga.”