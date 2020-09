Statistiline moonutus on inimesed internetis pannud uskuma, et Maailmapank vahendas COVID-19 teste juba paar aastat tagasi

Mida väidetakse?

Nii eestikeelses sotsiaalmeedias, aga ka välismaal levib allolev kuvatõmmis Maailmapanga kodulehelt. Sellelt nähtuks, otsekui oleks juba aastal 2018 COVID-19 teste maailmas müüdud.

Internet

Kuidas on asi päriselt?



Veebitõmmis pärineb Maailmapanga ja Maailma Kaubandusorganisatsiooni andmete põhjal koostatud statistilisel andmebaasil. Tööriistaga on võimalik vaadelda, kui palju, mida ja milliste riikide vahel on kaubanduses eksporditud-imporditud.

Tänaseks on linki parandatud ning tootekoodiga 902780 testkomplektide info leiab ilma viiteta koroonaviirusele.

Interneti ajalugu näitav Waybackmachine näitab, et täna hommikul seisab andmebaasis ka 2017. aasta andmete taga "meditsiiniline testimiskomplekt", kuid kuni eilse hommikuni oli andmebaasis mitme erineva testimiskomplektidega seotud koodi taga kirjas COVID-19 test.

Kuigi organisatsioon pole ise vandenõu levimist kuidagi kommenteerinud, siis aprilli algusest leiab dokumendi, mis selgitab juhtunut.

Nimelt avaldati 9. aprillil teade, et COVID-19 pandeemiaga seotud materjalide lihtsamaks leidmiseks ning infotöötluseks nimetatakse tootekoodid, mis on selle diagnoosimisvahenditega seotud, ümber.

HS koodi all 38220000 seisid enne 9. aprilli "diagnostilised, laboratoorsed ning reagentvahendid". Nüüd on need COVID-19 PCR testimiskomplektid.

HS koodi all 30021500 seisid enne "immunoloogilised vahendid". Nüüd on selle rea alt samuti leitavad COVID-19 PCR testimiskomplektid.

HS koodi all 902780 seisid enne "tööriistad ja aparaadid keemiliseks või füsioloogiliseks läbivaatuseks". Nüüd on selle rea all COVID-19 vahendid testimiste läbiviimiseks.

HS koodi all 38210000 võis leida enne "mikroorganismide elushoidmiseks vajalikud tooted". Nüüd on selle all kõik need tooted, mis on seotud COVID-19 testiga võetud viirusematerjali töötlemiseks.

Koode muudeti veel, et andmebaasis oleks meditsiinilised koodinimetused vaid COVID-19 meditsiinitoodete edasimüümiseks lihtsamini leitavad koondnimetuste all. Kõik COVIDiga seotud nimetused on koondatud ka eraldi loetelu alla.