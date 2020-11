Sotsiaalse distantsi ignoreerijad on madalama intelligentsitasemega

Mida väidetakse?

"Inimesed pole taimed, me vajame elu- ja ajutegevuseks hapnikku!"

Postitusega käib kaasa pildike, mis näitab maski kandvaid inimesi väiksema IQ-ga, kui neid, kes maski kannavad.

Kuidas on asi päriselt?

Esiteks, vajavad ka taimed hapnikku. Fotosünteesi käigus moodustunud energia lõhustamiseks on vajalik hapnik, mida taimed ise toodavad. Seega on vale väita, et taimed ei vajaks oma elutegevuseks hapnikku. (1; 2).

Selle kohta, kas maskide kandmine on seotud inimese IQ-tasemega, ei ole teaduslikke uuringuid tehtud. Olemas on aga USA-s läbiviidud uuring, mis viitab, et inimesed, kes ei täida sotsiaalse distantsi nõudeid, on madamala intelligentsitasemega.

Uuring tõi välja, et inimesed, kes täidavad väiksemal määral ohutusmeetmeid, on suurema tõenäosusega hädas ka teiste kognitiivsete oskustega. Nii on nendel inimestel keerulisem pidada meeles korraga mitmeid asju ning tajuda end ümbritsevat maailma.

Uuringu autorid järeldasid, et igasugune kampaania sotsiaalse distantsi nõuete osas - olgu selleks maskid või kätepesu - peab olema konkreetne ning lihtne, et terve ühiskond sellest sarnaselt aru saaks.

Postituse kommentaarides muidugi tõdetakse sarnaselt eelkirjutatule, et taimed vajavad samuti hapnikku ning maskide kandmine ei ole IQ-ga seotud. Üks kommentaator toob näiteks välja: "Vaesed kirurgid, kes teevad 12-tunniseid operatsioone. Selle pildi järgi on nad kõik tugeva ajukahjustusega."

CoV-SARS-2 viirus on piisknakkus, mis levib aevastades-köhides. Viiruseosakesed jäävad meie süljeosakestesse kinni. Mask näo ees ei pääse omakorda süljeosakesed rändama. Mask pole kindlasti võluvits, mis üksinda viiruse leviku vastu aitab, kuid on hea abivahend.

Möödunud nädalal rääkis viroloog Irja Lutsar Delfi stuudios, et kui kevadel räägiti maskikandmise soovitusest vaid sümptomitega inimestele, siis tänaseks on teada COVID-19 levib kiiresti ka asümptomaatiliste inimeste kaudu.

Täiendavalt on maskivastaste üks argumente see, et nendest ei pääse hapnik piisaval määral läbi ning seetõttu mõjutavad need meie tervist. Kuu alguses käisime neid teese proovile panemas. Olgu lühidalt öeldud, et maskide kandmine ei mõjutanud kandja hapnikutaset kehas mitte kuidagi.