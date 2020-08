Sotsiaalmeedia vaimutohtrid jagavad umbluusoovitusi: kui kuulete hääli, puhastage oma aura

Mida väidetakse?

Ühe Lääne-Virumaa selgeltnägija Facebooki profiililt on võrgustikus lendu läinud video, milles ta väidab, et peas häälte kuulmine on tingitud "astraalkehadest" ning selliste kaebuste korral ei tohiks arsti juurde pöörduda.

Väidetakse, et hääled pähe tekivad siis, kui inimene on lühikest aega teadvuseta. Viidatakse erinevate kehade üleminekute teooriale.

Arsti asemel soovitatakse osta teenust parapsühholoogilt, kes siis pendli ja loitsudega oskab energeetika puhastada ning inimest tervendada.

Kuidas on asi päriselt?

Tegemist on ohtliku reklaamvideoga, mis võib muredega inimesed panna ohtlikkusse olukorda.

Häälte kuulmine pole seotud kindla psühholoogilise haigusega, vaid see võib olla tunnus mitmetele erinevatele seisunditele. Neist enimtuntud on ehk skisofreenia ja bipolaarsus häire ja tinnitus, aga ka näiteks pikaajaline magamatus võib põhjustada häälte kuulmist. Täpsema põhjuse aitab välja selgitada psühhiaater.

Häälte kuulmine on levinum kui võiks esiti arvata. Mingisuguseid hääli, helisid kuulevad erinevate uuringute järgi oma peas üks kümnest inimesest. Sõltuvalt kaebuse astmest on siin kindlasti arstist abi ning diagnoosi saamiseks tasub kindlasti spetsialisti poole pöörduda. Näiteks skisofreenia raviks kasutatakse tablette, aga stressi, mis samuti võib olukorda põhjustada, saab maandada ka teisiti. Täpsema ravi aitab välja selgitada asjatundja.

Intervjuu Anne Kleinbergiga Foto: Karl Anders Vaikla

Pöördusime kommentaari saamiseks ka Eesti Psühhiaatrite Seltsi esindaja poole. Psühhiaater Anne Kleinberg sõnas samuti, et igasuguste tervisemuredega tasub alati abi otsida arsti juurest.

Ta selgitas, et hääled võivad küll tekkida mõne trauma tagajärjel, kuid sellega pole seotud energeetiline liikumine.

"Kõik hääled, mida me peas kuuleme, ei ole kuulmismeelepetted selle sisulises mõttes ning kõik hääled ei tähenda, et inimesel oleks skisofreenia," sõnas ta.

Ta tõi välja, et kuulmispetteid võivad siiski esineda koos tervisemuredega nagu näiteks eelpool toodud skisofreenia, aga ka alkoholi- või narkojoobega, samuti võivad hääled olla Alzheimeri või Parkinsoni tõve näitajad.