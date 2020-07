Sotsiaalmeedia järjekordne valeväide: puuknakkusi ei põhjustagi puugid

Mida väidetakse?

Puugid ei ole süüdi borrelioosiks nimetatava haiguse tekitamiseds. Borrelia bakter on täiesti ohutu ega tekita mingit tõbe. […] Haigeid puuke pole olemas! Juuli algusest tehtud postitus on tänaseks jõudnud üle kahe tuhande inimeseni.

Kuidas on asi tegelikult?

Alustuseks tuleb öelda, et nii entsefaliit kui ka borrelioos on ettearvamatud ning ravimata jäämisel ohtlikud haigused. Esimese vastu saab vaktsineerida, teise vastu mitte. Paraku on just borrelioos Eestis levinum haigus.

Postituses tuuakse välja, et inimesed, kes on saanud puugi, ei jäänudki haigeks, mis tõestab, et puugihaiguseid polegi olemas. See ei vasta tõele, tõde on tunduvalt proosalisem. Iga puuk ei kanna haigust, olgu selleks siis entsefaliit või borrelioos. Haigusi kannavad umbes 15 protsenti puukidest, entsefaliiti tunduvalt vähem, umbes 1,5 protsenti puukidest. Tänavu on puukentsefaliiti registreeritud Eestis kahel korral, borrelioosi 279 korda.

Puukborrelioosi kannavad haigestunud puugid. Sellist asja nagu borrelia bakter (nagu postituses viidati) pole olemas, borrelia on siin bakteri perekondlik nimetus. Euroopas on põhilised haigustekitajad ning seega infektsiooni kandvad bakterid borrelia afzelii, borrelia garinii, borrelia burgdorferi sensu stricto. Eestis põhjustavad haigust peamiselt esimesed kaks. Tasub välja tuua, et USA-s, ehk meditsiinimeediumi kodumaal, levib kolmas bakter.

Sellel bakterite perekonnal on olemas ka inimesele mitteohtlikke vorme, kuid need on haruldased.

Viroloog Irja Lutsar peab võimalikuks, et Eesti rahvastikul on veres kõrge borreeliavastaste antikehade tase, mis aitab samuti selgitada, miks kõik kohe borrelioosi puugihammustuse korral ei saa. Siiski pole borrelioosivastane immuunsus puugihammustusel eluaegne.