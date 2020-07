Sibulajook puhastab ka kõige kõvema suitsumehe kopsud? Pigem mitte

Mida väidetakse?

Lugu on jõudnud Facebooki kaudu üle 41 000 kasutajani. Lugu tõotab, et kurkumi-sibula-ingverijoogiga saab nii endine kui ka praegune suitsetaja oma kopse sinna kogunenud mürkidest puhastada.

Kuidas on asi päriselt?

Kopse ei saa imejookidega puhastada. Pulmonoloog Alan Altraja kommenteeris, et selliseid imekeediseid pole olemas, mis aitaks suitsetajatel kopse puhastada. "Ainus, mis aitab, on suitsetamise lõpetamine," ütles ta.

Kopsude puhastamist lubavad internetis erinevad eeterlike õlide ja vitamiinide müüjad, jagatakse soovitusi osta puhastavate omadustega teed või praktiseerida erinevaid hingamistehnikaid.

Paraku suitsetamisest paranevad kopsud vaid siis, kui suitsetamine lõpetada (1) ning tõrva ja muid mürke sibulajook välja ei loputa. Õnneks on kopsudel võime end (vähemalt osaliselt) ise taastada - näiteks kopsuhaiguste korral üldiselt kopsud taastuvad (2).

Tubakasuitsus sisaldub üle 4500 keemilise ühendi, nende seas nikotiin, vingugaas, arseen, ammoniaak, benseen, nikkel, kroom jne (3). Suitsetamine vähendab kopsukoe elastsust, lõhub kopsusompide vaheseinu. Suitsus sisalduvad ained soodustavad vähemalt 14 erineva vähivormi tekkimist (4). Lisaks kopsudele mõjutab suitsetamine veel vereringe elundkonna tööd, välimust, suguorganeid ning põhjustab rakukahjustusi.

Suitsetamisest loobumisel saab mõned tervisekahjustused tagasi pöörata. Näiteks nikotiinisõltuvusest on võimalik vabaneda, lisaks tekib juurde ka võhma ning üheksa kuu vältel loobumisest on paranenud osaliselt ka kopsude töö (5). Selle aasta alguses avaldati Suurbritannias uuring, mis kirjeldab, et isegi pikaajalisel suitsetamisel võivad kehasse jääda mõned terved rakud, mis tubakatarbimise lõpetamisel aitavad kopse taastada. Nende osa ning esinemise tõenäosus on aga veel ebaselged. Siiski loodavad teadlased, et see võiks olla lisamotivatsiooniks, miks sigaretipakk prügikasti visata.

Soovitatud imejook pärineb Indiast. Seal on see osa ajurveeda õpetustest, kus just ingverile ning kurkumile suur roll pannakse. Kopse nendega siiski puhastada pole võimalik. Ajurveeda õpetus ei kuulu Eesti vähiliidu toetatud alternatiivravi nimekirja. Suurbritannia vähiuuringute keskus samuti ajurveeda õpetust ei toeta, kuid nendib, et selle õpetuse üksikud elemendid - näiteks jooga - võivad olla patsiendile abiks stressi vähendamisel. Siiski tuuakse eraldi välja, et ravimtaimed, nende seas ka kurkum, võivad teha kopsuhaigele rohkem kahju kui kasu.

Otsus: Kopse ei saa imejoogiga ravida. Kopsutööd aitab parandada vaid suitsetamisest loobumine

Kas oled märganud eksitavat teavet,

võltsuudiseid, desinformatsiooni? Anna meie uurivale toimetusele teada!