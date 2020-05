Saksamaa “koroonaviiruse leke” oli vaid (eks)ametniku omalooming

Mida väidetakse?

Portaal kirjutab: “Saksamaa meedia on vallutanud skandaal sise-, ehitus- ja koduministeeriumist (BMI) lekkinud 83-leheküljelise analüüsi KM4-51000/29 ümber, mille keskne sõnum on: “COVID-19 viirushaiguse täheldatavad mõjud ja toimed ei anna piisavaid tõendeid selle kohta, et tegemist oleks — tervisega seotud mõjude osas kogu ühiskonnale — millegi enamaga kui valehäirega.”

Kokkuvõtvalt üritatakse maalida pealtnäha usaldusväärse allika abil muljet, et Saksamaa ministeerium oli seisukohal, et koroonaepideemia on valehäire, kuid avalikkuse eest seda seisukohta varjati. Sama moodi tõstatakse küsimus, kas sama moodi võiks olla ka Eestis.

Kuidas on tegelikult?

Esialgne info pärineb ühe Saksamaa suurima ja usaldusväärseima väljaande Spiegeli artiklist, mis kajastab “pikantset” vahejuhtumit Saksamaa ministeeriumis, mis lõppes ametniku vabastamisega.

Nagu ministeeriumi nimetuski reedab, ei ole tegu koroonaviiruse ja meditsiini valdkonnaga otseselt kokkupuutuva haldusalaga. Küll puutub ministeerium kokku kõigega, mis puudutab näiteks koroonakriisi tõttu peatatud lennuühendusi ja üleüldist infrastruktuuri. Dokumendi koostanud ametnik töötas infrastruktuuri valdkonnas, kuid pole kuidagi seotud koroonaviiruse kriisi haldamisega.

Seda kinnitab ka ministeeriumi pressiteade.

“Kõigil on õigus enda arvamust vabalt avaldada. See rakendub ka avalikele teenistujatele, kuni seda tehakse õiguspäraselt. Ministeeriumi töötaja on võtnud kokku enda isikliku arvamuse. See “analüüs”, mille ta tegi omavoliliselt, ei puuduta kuidagi tema enda vastutusala ega tema osakonna oma. Seda analüüsi pole keegi temalt palunud ning teda pole selle koostamiseks volitatud.“

Nii selgub, et ametnik ise on selles ministeeriumis üks töötaja 1500 seast, kelle haldusalasse koroonakriisiga tegelemine isegi ei puutu, seega esindab ta nimetatud dokumendis suuresti enda isiklikku arvamust. Pressiteates kinnitab ministeerium, et ametnik lisas omavoliliselt ministeeriumi sümbolid ja kirja päismiku, et omavoliliselt tehtud "analüüsi" legitimiseerida.