Saksamaa arst pole öelnud, et Hamburgis COVID-19 tõttu hukkunuid ei ole

Kuigi peab paika, et Püscheli argumendid koroonapandeemia ajal on olnud omajagu Saksamaa avalikkust kõigutavad ja ebatavalised, ei ole ta kunagi väitnud, justkui Hamburgis poleks keegi surnud koroonaviiruse haigusesse COVID-19.

Püschel on selgitanud vaid, et pea kõikidel tema poolt uuritud patsientidel on olnud ka muud haigused ning tõdenud, et nende eluiga oleks olnud ilmselt piiratud.

Arvestades, et keskmine hukkunu vanus on kõrge (USA ja New Yorki episentri näitel on umbes pool hukkunutest 75 ja vanemad), on selline leid oodatud ja loogiline.

Mitte ühestki otsast ei saa siit teha loogikahüpet, et järelikult ei tapnud ühtegi haigestunut COVID-19.

"Ma ei ole kõiketeadja ja ei oska öelda, kui kaua raskelt haiged võinuks veel elada," lisas Püschel isegi sotsiaalmeedias levivas eesti keelde tõlgitud videos.

Viimane läheb aga otseselt vastuollu väitele, et Hamburgis pole tema hinnangul keegi surnud koroonaviiruse haigusesse.

Ametlike andmete järgi on Hamburgis koroonaviiruse haigusesse hukkunud 201 inimest.

Segased numbrid: vandenõuteoreetikute lemmikud

Segadus COVID-19 surmade määramisel on vandenõuteoreetikute seas olnud hea ujumisruum, kuna süsteem ongi pisut ähmane, riigiti erinev ning teadlasedki nuputavad, kuidas täpselt suremust määrata, et seda teiste viirushaigustega võrrelda.

Üldjuhul on Püscheli väidete väänamise ja levitamise katusväiteks, justkui igasugused surmad kirjutatakse COVID-19 näol statistikasse, et olukorda tavalisest traagilisemana näidata.

Uurime seda teooriat.

Ei ole vaidlust, et haigus, mis on statistika järgi tapnud sadu tuhandeid inimesi kogu maailmas, võib olla surmav igas vanuses, kuid on eriti surmav eakatele ja neile, kellel on varasemad haigused, nagu näiteks diabeet, südame-veresoonkonna haigused ja rasvumine.

Nädal tagasi avaldatud ulatuslikus uuringus väidavad teadlased, et kui COVID-19 patsiendid jõuavad haiglasse, on neil umbes sama palju võimalusi hukkuda kui surmava Ebola viirusega nakatunud patsientidel. Nad vaatasid aprilli alguses pea 17 000 patsiendi kahe nädala jooksul ilmnenud tervisenäitajaid.