Rasvunud inimestel on kordades suurem oht koroonaviirusesse surra

See on meelevaldne väide, mis tõele ei vasta.

Maskid ja sotsiaalne distants ei kaitse

Maskid on viiruse levikut vähendav meede, mitte seda vältiv meede. Maskide tõhusust oleme varasemalt juba korduvalt tõestanud, viimati siin.

Maskid vähendavad viiruse levikut Nebraska Medicine Society

Sarnaselt maskidele on sotsiaalse distantsi hoidmine vältiv, mitte välistav meede. Maskid on sotsiaalsest distantsist tõhusam valik, kuid ei välista sotsiaalse vahemaa hoidmise vajadust. Nii on mitmed riigid vähendanud vahemaad, mida peaks võõraga hoidma, WHO nõue on vähemalt üks meeter. Nii on Eesti 2-meetrise soovitusega üks kõrgemate seast.

COVID-19 suuremat levikut on täheldatud lähikontaktsete hulgas, see tähendab omavahel tihedalt suhtlevaid inimesi, kelle vahemaa on suure tõenäosusega väiksem kui 2 meetrit. Sotsiaalse distantsi vahemaa pikkus pandi paika pandeemia alguses, kui arvati, et SARS-CoV2 levib peamiselt suurte osakestena, mille levikut vahemaa hoidmine tõhusamalt takistab. Meenutades, polnud ka maskide osas terviseorganisatsioonide seisukohad nii ühesed. Tänaseks on ilmnenud, et COVID-19 levib ka aerosoolidena, mis tähendab mitme erineva meetme täitmist korraga. Nii on oluline maskide kandmine vajadusel, käte pesemine ning rahvastatud siseruumide vältimine.

Need meetmed koos on tõhusad ja aitavad leviku eest kaitsta.

Gripivaktsiinist pole tolku olnud, kuidas saaks siis koroonastki võitu?

Viimane väide, mida vaatleme, puudutab grippi. Postitaja väidab, et sarnaselt gripiviirusele on koroonaviirus tulnud, et jääda. Ta väidab, et gripivaktsiini on pakutud juba aastakümneid, kuid sellest pole kasu olnud.