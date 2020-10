Politsei ei pea igal koroonakahtlasel inimesel silma peal

Mida väidetakse?

Facebookis jagab naine oma kogemust, kirjutades, et keeldus oma külmetussümptomitega COVID-testist mille peale määras arst talle eneseisolatsioonikohustuse. Lisaks väidab ta postituses, et kuigi tal diagnoosi polegi, jälgib kõiki neid, kes isolatsiooni määratud, politsei.

Kuidas on asi päriselt?

Esiteks vastab tõele, et isegi juhul, kui inimesel on ägedad haigussümptomid, võib ta koroonatestist keelduda. Vastavalt perearstidele väljastatud juhisele käsitletakse teda aga siis nagu COVID-19 positiivset. Seega peab inimene tõepoolest jääma eneseisolatsiooni, vältides teisi inimesi ja asjaajamisi, aga ka oma leibkondlasi.

Politseil aga ei jälgi nende inimeste liikumist, kes on eneseisolatsiooni määratud. PPA juhtivkorrakaitseametnik Tago Trei sõnas, et võrreldes eriolukorraga teeb politsei nüüd kodus püsimise kontrolle väiksemas mahus ja teisel moel.

Nimelt on järelvalve teostaja mitte politsei, vaid Terviseamet. Juhul kui ametil on kahtlust arvata, et COVID-19 positiivne (või inimene, kellel on diagnoosi kahtlus) ringi jalutab, teeb Terviseamet politseile ametiabi palve.

Kui palve on politseini jõudnud, menetlevad korrakaitsjad seda osana oma muust igapäevatööst.

"Kui inimene rikub talle kehtivaid tingimusi, siis juhib politseinik sellele tähelepanu, kuid ise menetlust ei alusta," sõnas Trei. Rikkumiste osas karistuste määramise üle otsustab Terviseamet, kuhu info politseist tagasi põrgatatakse.

Otsus: hirmutamine, et iga koroonapositiivne inimene kohe politsei radarile satub, ei vasta tõele ning eksitab inimesi. Politsei sekkub asjasse siis, kui neile tuleb asjakohane palve Terviseametilt.

