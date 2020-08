Nõukaaegne nostalgitsemine Facebookis: Eesti iseseisev põllumajandus on kokku kukkunud

NATO, millele pildikesel viidatakse, on üleüldse sõjaline organisatsioon ega puuduta kuidagi põllumajanduse käekäiku. Euroopa Liiduga liitumisest alates on põllumehed küll pahameelt mõnes osas avaldanud. Näiteks üle liidu ebavõrdselt jaotuvate toetuste osas, idasuunaliste kaubanduspiirangute üle, COVID-19 on näidanud, et suur ühine turg mõjutab ka selle (eba)edu ning tootlikust.

Palusime kommentaari levinud müüdile vastamiseks ka maaeluministeeriumist. Kas põllumeeste elu Nõukogude Liidus oli parem kui 2020. aasta Eestis?

Meile vastas ministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsi osakonna majandus- ja keskkonnaanalüüsi büroo nõunik Katre Kirt. Avaldame tema kommentaari, kuid oleme täiendanud seda erinevate toetavate andmetega.

Kõik põllumaad võrreldes kuldse nõukogude ajaga ei ole sööti kasvanud – praegu on kasutuses ligi 1 miljon hektarit põllumajanduslikku maad, millest umbes veerand on püsirohumaana kasutusel sööda tootmiseks. Traditsioonilised põllumajanduspiirkonnad on endiselt Lääne-Viru, Järva-, Pärnu-, Viljandi- ja Tartumaa.

Näiteks kui 1980. aastal toodeti 951,6 tuhat tonni teravilja ja saagikuseks 2,1 tonni hektarilt, siis 2019. aastal 1311,9 tuhat tonni hektarisaagikusega 4,5 tonni, mis tähendab, et toidutootja kasutab tema kasutuses olevat maad hästi ning meie muldade võimalik potentsiaal on paremini kasutatud.

Teravilja kogusaak tonnides Eestis Statistikaamet

Rohumaid väärindavad loomakasvatajad. Peale sügavat madalseisu 1990ndatel on üha enam laienemas lihaveise, lamba- ja kitsekasvatus. Piimakarjade üle saame olla uhked. Vaid Kanada ja Taani võivad öelda, et on esimeste hulgas maailmas piimatoodanguga lehma kohta - Eestis 9633 kg 2019. aastal võrdluses 3658 kg 1980. aastal. Viimane on sarnane praegusega meie suure idanaabri või Ukraina piimakarjades.





Piimatoodang ühe lehma kohta Statistikaamet





Piimatoodang Eestis kokku alates aastast 1980 kuni 2019 Statistikaamet





1980. aastateks oli Eesti NSVst saanud üks toiduainete ekspordipiirkondi, kust veeti Nõukogude Liitu rohkelt nii juustu ja võid kui ka liha ja vilja. Levinud olid nii sea- kui ka piimakarjakasvatus, eksperimenteeriti vähem levinud ja sootuks uute põllumajandusloomadega nagu küülikud ja nutriad. Taimekultuuridest olid rohkem levinud nisu ja rukis, vähem kaer, oder, raps jts. Eesti ala kolhoosid ja sovhoosid olid paremal järjel kui NSVLis keskmiselt.