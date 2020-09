Natse tsiteerivad saksa vandenõulased levitavad COVID-19 valeinfot Eestiski

Kolmas mees, kes sõnavõtus tsiteerib Goebbelsit (sedagi valesti), on Bodo Schiffmann, arst, kes on oma jälgijate silme all muutunud rahumeelsest arstist valjuhäälseks QAnoni toetajaks. Oma märtsi alguses postitatud videotes räägib ta avalikult kättesaadavale ning tõenduspõhisele statistikale toetudes sellest, kuidas koroona on tekitanud tema patsientides hirmu ja selgitab haiguse leviku põhimõtteid. Eriolukorda võrdleb ta Hitleri režiimiga.

Tänaseks on ta oma endisest töökohast valeinfo levitamise tõttu lahti lastud ning tema endised kolleegid on saksa meediale öelnud, et igasugune koostöö on lõpetatud ning videotes avaldatud sisu pole teaduspõhine.

Kui märtsis olid Schiffmanni seisukohad kriitilised vaid selles osas, et peavoolumeedia ning valitsus on tekitanud liiga suure paanika, siis tänaseks on mehe väited täis ebakõlasid, valeväiteid ning kõige osas skeptilised. Oma videotes väidab ta, et valitsused tahavad koroonakriisiga lõhkuda keskklassi, vaktsineerimisega soovitakse inimesed kiibistada, vaktsineerimine muudab inimeste geene ning võib olla surmav. Need kõik väited on valed.

Mida väidavad Schiffmann ja Schöning aga eesti keelde pandud videos?

- AstraZeneca ning Emergent BioSolutions on ainsad ravimiettevõtted, mis on võrdselt kasu lõiganud antraksi paanikast, linnu- ja seagripist. Tegemist on kriminaalse järjepidevusega.

- COVID-19 pole toonud probleeme tervisega. See on toonud probleeme majanduskuritegevusega.

- COVID pole inimestele ohtlik. Maskidega püütakse saavutada inimeste üle kontrolli.