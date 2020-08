Mikrolaineahjud ja 5G mastid ei sulata inimesi üles

Mida täpselt väidetakse?

Pardakaamera video, mis Facebookis ringleb, on jõudnud üle 8000 vaatajani. Autos mängib raadio, millest 5G-vastane jutlus kostubki. Rääkija ei tutvusta ennast kuidagi, öeldes vaid, et ta on koostanud teadustöö elektrotehnikas. Kus ülikoolis ja millise nime alt jääb saladuseks. Juba see võiks tekitada küsimusi ning äratada kuulajas kahtlust, kuid siiski kestab video edasi.

Kokkuvõtlikult esitletakse videos kolm väidet. Need on:

1. Mikrolaineahjul, WiFil ning 4G-l on samasugune lainesagedus. 5G-l saab see olema aga kõrgem ning seetõttu saab see olema inimese organismile ohtlikum;

2. Inimene koosneb peamiselt veest. Kui veemolekulid juba madalama sagedusega mikrolaineahjudes toiduaineid kuumutades võivad soojeneda kuni ülessulamiseni, siis 5G masti alt läbi jalutades hakkab inimeses sisalduv vesi reageerima, mis mõjub inimese tervisele laastavalt;

3. 5G mastide puhul suurendatakse lainesagedust, sest see on elektroonikaettevõtetele odavam ja mugavam. Elektroonikaettevõtted seetõttu mõjutavad inimeste tervist oma mugavuse arvelt.

Kuidas on asi tegelikult?

Mõned nädalad tagasi andis Eesti IT-minister Raul Siem teada, et Eestisse tuleb 5G sagedusaladel vahemikus 3410-3800 MHz (3,41 - 3,8 GHz).

Tõepoolest, mikrolaineahi töötab madalamal sagedusel - jäädes 2,4 GHz juurde ning 4G tehnoloogia töötab 1,9-2,2 GHz kandis. 5G võimaldab kasutada senisest rohkem sagedusi, mis on osa tehnoloogia uuendamisest. Siiski on enamus Euroopa riike valinud Eestiga sarnased sagedused, näiteks Soome täpselt sama vahemiku nagu Eestigi.

Tallinna tehnikaülikooli elektroonikainstituudi vanemlektor Ivo Müürsepp selgitas Delfile, et raadiolainete puhul on tegemist mitteioniseeriva elektromagnetkiirgusega, mis pole võimeline inimkehaaatomeid lõhkuma.

"Ainus mõju on soojuslik - ehk kehas neeldudes muutub osa raadiolainete energiat soojuseks - sellel printsiibil tollesama mikrolaineahju töö põhinebki," nentis ta.

Ta tõi välja, et kui mikrolaineahju võimsus on piisavalt suur, siis on võimalik tekitada kuumakahjustusi, näiteks põletusi või ülekuumenemist.