Massiprotestid ning sekkuv politsei: Saksamaal külvab vandenõuliste arstide seltskond segadust

1. Koroonaviiruse vaktsiin muudab inimese DNA-d

See on üks valeväiteid, mis esitatakse ka eestikeelses videos. Koroonavaktsiini väljaarendamisel on vaktsiinis RNA komponent, mis võimaldab vaktsiinil tekitada organismis immunreaktsiooni. Valeinfolevitajad väidavad, et RNA osakene on võimeline inimest geneetiliselt ka muundama.

See aga ei vasta tõele. Seda tüüpi vaktsiinid ei sisene rakutuumadesse, mis tähendaks geneetilise koodi muutmist. Seeasemel võimaldab RNA osakene immuunsuse saavutanud keharakkudel paljuneda, mistõttu saavutabki organism vastupanuvõime.

2. Maskid ei kaitse koroonaviiruse vastu

Seda väidet oleme juba korduvalt kontrollinud ka Delfi faktikontrollis (1; 2; 3; 4). Maskid ei kaitse viiruse vastu täielikult, kuid nad aitavad viiruse levikut märkimisväärselt pidurdada kui neid kasutada õigesti.

3. Kuni 85 protsenti PCR-testidest eksivad

Selle väite lükkas ümber augusti keskel ka Terviseamet parandades ajalehes Sakala ilmunud valeväidet. See on Eestis ning rahvusvaheliselt enimeelistatud testmisvariant, mis tagab kõrge usaldusväärsuse. Valenegatiivne test võib tekkida siis, kui inimeselt on test võetud mittenõuetekohaselt või liiga vara.

Otsus: arstide levitatav sisu on vale. Nende väljaütlemised kutsuvad üles valeautoriteedile. Tõepoolest, 2000 inimese hulgas leidub praktiseerivaid arste, kuid on ka võnketerapeute ning ennustajaid. Nende praktiseerivad kolleegid on nende meditsiinilisi valeväiteid ümber lükanud. Ei tasu ka unustada, et liikumist juhtivad inimesed teenivad sellelt kasumit väljastades valetõendeid ning võttes vastu annetusi.