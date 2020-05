Maailmas ülilevinud valeinfot pungil "dokumentaal" vallutas ka Eesti sotsiaalmeedia

17. märtsil ilmunud teadusajakirja Nature artikkel väidab, et koronaviiruse geneetiline ülesehitus, mille on dokumenteerinud mitme rahvusvahelise organisatsiooni teadlased, ei näita, et sellega oleks manipuleeritud.

“Meie analüüsid näitavad selgelt, et SARS-CoV-2 ei ole laboris loodud või teadlikul manipuleerimise teel saadud viirus,” on kirjas teadusartiklis.

Oleme viiruse tehisliku päritolu ümber lükanud ka varasemates Delfi faktikontrollides.

Teadlased on sellised väited ammu ja korduvalt ümber lükanud (allikad: 1, 2, 3, 4), kinnitamaks just teooriat viiruse loodusliku päritolu kohta.

See küll ei välista USA välisministri Mike Pompeo välja käidud teooriat, et viirus on küll naturaalne, kuid hakkas levima õnnetuse tagajärjel Wuhani laborist. Kuid selle teooria kohta pole ka olemas teadaolevaid tõendeid ning ka Pompeo ise ei käi selle väite julgelt ringi. Isegi, kui see tõendamata väide peaks paika, ei tähendaks see, et “viirusega on manipuleeritud”.

“Maski kandmine aktiveerib viiruse.”

Ei. Tõendeid millegi sellise kinnitamiseks ei ole ja konkreetne film neid ka ei esita. On teadusuuringutega korduvalt kinnitatud, et maskid aitavad takistada viiruste levikut, eriti asümptomaatilisel perioodil. Maski soovitab kanda praegu enamik maailma valitsusi, kaasa arvatud Eesti.

“Gripivaktsiin aitab COVID-19 tekkele kaasa.”



Selle väite on ümber lükanud nii Reutersi faktikontroll kui USA Today.

Gripivaktsiin on saadud gripiviirusest. Koroonaviirus SARS-CoV-2, mis põhjustab haigust COVID-19, ei ole gripiviirus. Koroonaviirus on täiesti erinevast viiruste “perekonnast”."Nende kahe vahel ei ole põhjuslikku seost," kinnitas USA Todayle Florida riikliku ülikooli meditsiinikolledži professor Christie Alexander. Sellised väited pärinesid uuringutest, mis polnud ka seotud koroonaviiruse SARS-CoV-2’ga. Mainitud uuringute valguses öelda, et gripivaktsiin aitab COVID-19 tekkele kaasa, on lihtsalt vale.