Lukašenka väidab, et WHO pakkus talle altkäemaksu koroona vastu võitlemiseks. See ei vasta tõele

Me ei ütle, et video ise oleks võltsitud. Seda pole avaldatud Valgevene meedias 17. augustil

Olulisem aga veelgi — selle tõlge on vale, mistõttu on Lukašenka ütlused rebitud kontekstist välja.

Videos ei räägi Valgevene president WHO-st. Ta räägib Rahvusvahelisest Valuutafondist. Ta ütleb, et IMF on talle teinud pakkumise aidata Valgevenet 940 miljoni dollariga, et Valgevenel oleks võimalik võidelda koroonaviirusega.

“Valgevenel avanes võimalus taodelda IMF-ilt kiirkorras 940 miljonit dollarit. Selle raha eest tahetakse, et me tegeleksime viirusega. Selle pakkumise sees seisab juba nõue, et me teeksime nagu Itaalias. Ma ei taha — jumal hoia — et korduks selline situatsioon nagu Itaalias. Meil on oma riik, oma olukord. Maailmapank on valmis meid finantseerima kümme korda rohkem, et me võitleksime selle haigusega. Aga IMF tahab, et me võtaksime selle raha vastu, et me paneksime inimesed karantiini, kehtestaksime komandanditunni,” sõnas ta.

Sellele, et numbrid on loos valed, viitavad ka kommenteerijad, kuid veaparandusi pole sisse viidud.

IMF tõepoolest abi pakkus, kuid Valgevene seda ei saanud



IMF tuli märtsis välja abipaketiga, et aidata keerulises majandusolukorras riike. Valgevenelased taotlesidki aprillis 900 miljonit dollarit pärast riigieelarve kärpimist, kuid pole senini paketikõlbulikuks hinnatud.

Lukašenko võis praalida, et abi vastu võtta ei taha, kuid riigimeedia vahendas, et mais taodeldi abi 600 miljoni dollari väärtuses.

Valgevene sai mais toetuse ka Maailmapangalt. See, mida Lukašenko lubas olevat kümme korda suurem, oli tegelikkuses kümme korda väiksem. Arengumaadele rahandusabi andev organisatsioon eraldas Valgevenele 90 miljonit dollarit.