Koroonatest on ebamugav, aga kaugel sellest, et keegi vatitiku ajju torkaks

Mida väidetakse?

Mitu Facebooki kasutajad jagavad fotot koos lohakalt tõlgitud eestikeelse tekstiga. Selles väidetakse:

- Koroonatesti käigus lõhutakse barjäär ninakäikude ja aju vahel, millega tekitatakse sissepääs ajule ning seekaudu nakatatakse inimene koroonaviirusega

Kuidas on asi päriselt?

See väide on ringlenud võõrkeelses sotsiaalmeedias juba paar kuud. Need väited on ümber lükanud BBC, USA Today, Politifact, uudisteagentuur AP ja paljud teised.

Koroonatesti ajal ei jõua vatitikk, millega ninaneelu sisenetakse ajule isegi mitte ligilähedale ega lõhu aju ümbritsevat vere-aju barjääri, nagu Facebooki postitus seda väidab.

Selleks, et nina kaudu ajuni jõuda ning aju ümbritsev vere-aju barjäär (hematoentsefaalne barjäär) lõhkuda, on vaja tungida läbi mitmest koekihist ning luust.

Seda illusteerib hästi ka allolev joonis, kus on selgeltnäha, et ninaneel paikeb eespool, kui aju ning seda eraldab luu.