Järjekordne vandenõu: Doonoriveri müüakse maha ning see ei jõua abivajajateni

Mida väidetakse?

“Umbes 57 protsenti meie verest moodustab vereplasma. Kollakas vedelik, mis transpordib toitained kõigisse keha rakkudesse. Suurem osa annetatud vereplasmast läheb ravimifirmade kätte. Vaid 20 protsenti annetatud vereplasmast kasutatakse vereülekannetel. 80 protsenti kasutatakse ravimite tootmiseks.”



Kuidas asi tegelikult on?

Postituse teine osa toetub näidetele USA-st, kus veredoonoritele oma loovutuse eest tasutakse. See pole nii mitte kõikides kohtades ja mitte terves riigis, kuid sealne meedia on varasemalt tähelepanu juhtinud, et selline süsteem kasutab ära ühiskonnagruppide vaesemaid ning seeläbi nõrgemaid liikmeid (1; 2). Seega tuleb nentida, et postitus ei ole täis mahus valge.

Siiski viitab ülejäänud argumentatsioon otsekui haiged vereplasmast kasu ei saaks. Ja veel — postitus ei anna edasi adekvaatset infot Eesti ja Euroopa kohta.

Euroopa Komisjoni direktiiviga on alates 2002. aastast Euroopa Liidus antud liikmesriikidele suunis toetada vabatahtlikku vereloovutust, mille eest doonoritele raha ei maksta. Siin pole aga liiduülest ühtset regulatsiooni. Nii näiteks töötab vabatahtlikutel baseeruv mudel Eestis, aga ka Taanis, Soomes, Saksamaal, Poolas, Rumeenias ja mujal.

Paraku pole mitte kõik Euroopa riigid pole edukad vaid annetustele ülesehitatud süsteemi loomises. Näiteks Ungaris ja Iirimaal võib kohata mõlemaid mudeleid, nii tasustamata vabatahtlikku loovutust, aga ka tasustatud vabatahtlikku loovutust.

Vereloovutuste eest raha maksmine pole aga otseselt seotud ravimifirmade vajadusega hankida vereplasmat, vaid nende riikide haiglate verepuudujäägiga. Tasustatud doonorlus aitab tagada verepanga. Riikides, kus süsteem töötab vabatahtlike peal, nagu näiteks Eestis, on verepanga verepuudujäägi korral sissetöötatud parem teavitussüsteem. Nii näiteks saavad verd varem annetanud inimesed verekeskuselt SMS-i või e-kirja. Kokkuvõtlikult — Eestis ei müüda verd. See tagab, et veredoonorlusel pole majanduslikke tagajärgi.

Plasmat lihtsalt ei kulugi

Vereloovutusel lahutatakse kõik vere komponendid, et neid kõige otstarbekamalt ära kasutada. Sellest umbes 55 protsenti on tõepoolest vereplasma. See number sõltub soost, vanusest, kehakaalust jms.