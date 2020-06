Internet tõttas roolijoodikute kohtumõistjaks, riik eluaegseid karistusi ei soosi

Uudislikku ja meelelahutuslikku sisu taaskasutav veebileht jagas esmaspäeval enda Facebooki lehel intrigeerivat pealkirja, mis kogus tuhandeid vaatamisi, üle 500 jagamise ja sadakond kaasaelavat kommentaari. Portaal postitas seejuures klikimagnetina juba kuude eest, 23. jaanuaril kirjutatud lookese.

Mida väidetakse?

Kommentaariumis ohtralt takkakiitmist leidnud mõte, mis faktikontrolli tähelepanu pälviski, on esitatud loo pealkirjas: "Roolijoodikutelt võetakse juhiluba eluks ajaks ära".

Kuidas tegelikult on?

Loo enda sisu on pärit väiksemalt autodele ning liiklusele suunatud veebiportaalist, mille üks autoritest on mõtteavalduse kirjutanud pärast jaanuaris juhtunud traagilist õnnetust Saaremaal, milles hukkus kaks naist ja üheksakuune imik.

Pärast seda tõstatus Eestis teemaks veapunktisüsteemi sissetoomine paadunud liiklushuligaanide taltsutamiseks. Selleteemalised arutelud käivad ministeeriumides edasi tänaseni, karistuste, aga ka rehabilitatsioonimeetmete tutvustamine peaks seniste lubaduste järgi toimuma hiljemalt oktoobris.

Tulles aga tagasi loo sisu juurde, siis selles mõtteveeretuses iseenesest midagi valet ei ole. Esitatakse mõte, et teatud rikkumiste arvust võiks juhtimisõiguse seaduserikkujal terveks eluks ära võtta. Karistuse leevendamise või karmistamise üle peetakse arutelusid ikka, päevakajalisemalt näiteks relvaseaduse üle.

Problemaatiline on see, et allikapesu kaudu on retoorilisest küsimusest saanud suurema portaali tiražeeringu ning Facebooki postitamise kaudu sündinud justkui fakt.

Lugedes karistusseadustikku ilmneb juba teada olev tõsiasi, et juba praegu saab seaduserikkumise eest juhiloa ära võtta, aga mitte mingil juhul terveks eluks.

Karistusseadustik lubab kuriteo eest juhiloa ära võtta kolmest kuust kuni kolme aastani, väärteo eest saab juhtimisõiguse ära võtta kuni kahe aasta pikkuseks ajaks.

Uurisime justiitsministeeriumist, kas kavandatava veapunktisüsteemi loomisel on ehk plaanis juhiluba terveks eluks ära võtma hakata, kuid ministeeriumi nõunik Maria-Elisa Tuulik sõnas, et karistusi on plaanis küll karmistada, kuid eluks ajaks luba ära võtma ei hakata.