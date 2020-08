Hispaania grippi surid vaid vaktsineeritud? Kindlasti mitte, vaktsiini polnud olemaski

Hispaania grippi suri 43 000 USA sõdurit, ameeriklasi suri kokku Hispaania grippi 675 000. Hispaania gripile on iseloomulik see, et peamiselt surid terved, kaitsepookimata noored inimesed. Hiljem on teadlased arvanud, et vanu inimesi kaitses mõni varasemalt läbipõetud gripiviiruse immuuntüvi. Just see järeldus viis viroloogia kiire arenguni 20ndatel, kui hakati uurima viiruste tekkepõhjuseid ning nende pidurdamist.

Suurbritannia sõjaväes vaktsineeriti samuti tüüfuse, rõugete ja näiteks ka koolera vastu. Enne 1918. aasta epideemia puhkemist oli märgitud, et viirusliku haiguspuhangute tõttu haigestumist või surmasid aitab vähendada vaktsineerimine. Kuigi Hispaania grippi põhjustanud H1N1 A-gripiviiruse tüvi selgitati lõplikult välja alles 2005. aastal, siis juba 1918. aastal seadis Kuningliku Armee Meditsiinikolledž endale eesmärgiks viirusetekitaja väljaselgitamise, et selle vastu vaktsiini leida.

Otsus: tegemist on valeväitega. Mittemingisugust seost Hispaania gripisuremuse ja vaktsiinide vahel ei ole, sest gripivaktsiini polnud pandeemia puhkemisel veel olemaski.









