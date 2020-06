Facebookis ringleb vale, nagu maskid ohustaks kandja tervist

Mida väidetakse?

Facebooki postitus viitab, justkui takistaks maski kandmine hapniku omandamist vereringes, suurendades toksiinide hulka kehas seetõttu, et välja hingates ei pääse mürkained maskist välja. Postituses on kirjas, justkui lülitaks maski kandmine välja keha immuunsüsteemi. Lisaks väidetakse, et maski kandmine suisa suurendab viiruseriski ning nende kandmine pole uuringute puudumise tõttu tõhus.

Kuidas on tegelikult?

Alustame kolmest omavahel seotud väitest – maskid takistavad hapniku omandamist ning takistavad mürkainete välja pääsemist, mille tõttu lülitub keha kaitsevõime välja.

Tavaliste kirurgimaskide ning kodus ise valmistatud riidemaskide kandmine võib olla küll esiti harjumatu ning tekitada tunde, et hingata on raske, kuid tegelikkuses ei mõjuta see hingamise kvaliteeti.

Nimelt on enimlevinud maskide kiudude vahele jäävad augukesed piisavalt suured, et sellest pääseks hapnikuosakesed läbi. See kehtib laias plaanis kõikide maskitüüpide kohta. Näiteks aprillis isikukaitsevahenditena turule paistatud kaitseklassita maskide skandaali tagamaid meelde tuletades meenub terviseameti väide, et ka kirurgimaskist võib pääseda läbi õnnetuseks küll pisike koroonaviirus, aga õnneks ka sellest veelgi väiksem hapnikuosake.

Tänaseks on Eestimaa apteekides saadaval teisedki maskitüübid, mis filtreerivad veel väiksemaid osakesi, kuid sellegi vahelt võib siiski läbi pääseda COVID-19 viirusosake, mille suurus jääb vahemikku 60-140 nanomeetrit, keskmine viiruse suurus jääb 125 nanomeetri juurde.

Mis puudutab kõrgema kaitseklassiga N95 või FFP3 tüüpi respiraatoreid, siis neid kannavad nii haigetega kokkupuutuvad meditsiinitöötajad, haiged ise (sel juhul kantakse ilma klapita respiraatorit), aga seda tüüpi maske võib näha kasutust leidmas ka suitsustes keskkondades, kus on vaja filtreerida väga väikesi mürkosakesi mürgistuse vältimiseks. Tõsi, Stanfordi ülikooli teadlaste uuringus on välja toodud, et pikaaegne selliste väga kõrge filtriga maskide kandmine vähendab hapnikku organismi pääsemist 5 kuni 20 protsenti.